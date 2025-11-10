「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

▲第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者閔文昱／綜合報導

颱風未至，「颱風假」話題先炸鍋！一名自稱台大大氣系學生的網友日前在臉書匿名社團「黑特帝大」發出「祭品文」，豪語預測「台北至少放2天颱風假」，若少放1天就請100份雞排與珍奶，3天都沒放就各請300份，然而今（10）台北市並未宣布明（11日）放颱風假，也讓該貼文留言區瞬間炸鍋。對此，台大大氣系學會也發聲了。

這名疑似台大大氣系的網友9日在臉書「黑特帝大」粉專發文，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！」11月12日至14日，台北至少會放2天颱風假，如果少一天颱風假，就請100份雞排加波霸奶茶。他進一步指出，若預測完全失準、完全沒放假，則各請300份雞排和珍奶作為補償，並表示發放時間為16日中午12點，地點選在台大傅鐘下方供領取。

▲大氣系的預測，台北至少放兩天颱風假。（圖／翻攝自黑特帝大粉專）

不過，中央氣象署預報員黃恩鴻受訪指出，鳳凰颱風登陸機率仍集中在中南部、花東地區，北部是否達放假標準仍需觀察颱風靠近陸地後的減弱情形。至於各地停班停課最新狀況，目前桃僅桃園、宜蘭、花蓮及新北山區等7區宣布明日停止上班上課，其餘地區仍照常上班上課。

隨著最新停班課情況出爐，不少網友也到該貼文「卡」一排，不少人紛紛點餐「卡，雞排不切+波霸奶茶半糖去冰」、「不辣不切，半糖去冰」、「卡。雞排胡椒多，珍奶微糖少冰大珍珠，謝囉！」、「開始備料了嗎」、「謝謝大氣的大氣系」，就連天氣粉專「台灣颱風論壇」也幽默留言「開始裹粉了嗎？波霸開始煮了沒？」

▲台大大氣系發聲。（圖／翻攝自黑特帝大粉專）

針對外界熱議「台大大氣系預測颱風假」一事，該系學生會稍早也在留言區澄清，強調該文發在匿名版，無法確定發文者是否為本系學生，呼籲外界不要將貼文與系所做連結。學生會也表示，颱風預測具高度不確定性，「是否放颱風假」涉及多方評估，並非單憑現有資料可定論，呼籲大家理性討論、並持續關注官方氣象與防災資訊。