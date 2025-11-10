　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

▲▼鳳凰颱風。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者閔文昱／綜合報導

颱風未至，「颱風假」話題先炸鍋！一名自稱台大大氣系學生的網友日前在臉書匿名社團「黑特帝大」發出「祭品文」，豪語預測「台北至少放2天颱風假」，若少放1天就請100份雞排與珍奶，3天都沒放就各請300份，然而今（10）台北市並未宣布明（11日）放颱風假，也讓該貼文留言區瞬間炸鍋。對此，台大大氣系學會也發聲了。

這名疑似台大大氣系的網友9日在臉書「黑特帝大」粉專發文，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！」11月12日至14日，台北至少會放2天颱風假，如果少一天颱風假，就請100份雞排加波霸奶茶。他進一步指出，若預測完全失準、完全沒放假，則各請300份雞排和珍奶作為補償，並表示發放時間為16日中午12點，地點選在台大傅鐘下方供領取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自黑特帝大粉專）

▲大氣系的預測，台北至少放兩天颱風假。（圖／翻攝自黑特帝大粉專）

不過，中央氣象署預報員黃恩鴻受訪指出，鳳凰颱風登陸機率仍集中在中南部、花東地區，北部是否達放假標準仍需觀察颱風靠近陸地後的減弱情形。至於各地停班停課最新狀況，目前桃僅桃園、宜蘭、花蓮及新北山區等7區宣布明日停止上班上課，其餘地區仍照常上班上課。

隨著最新停班課情況出爐，不少網友也到該貼文「卡」一排，不少人紛紛點餐「卡，雞排不切+波霸奶茶半糖去冰」、「不辣不切，半糖去冰」、「卡。雞排胡椒多，珍奶微糖少冰大珍珠，謝囉！」、「開始備料了嗎」、「謝謝大氣的大氣系」，就連天氣粉專「台灣颱風論壇」也幽默留言「開始裹粉了嗎？波霸開始煮了沒？」

▲台大大氣系發聲。（圖／翻攝自黑特帝大粉專）

▲台大大氣系發聲。（圖／翻攝自黑特帝大粉專）

針對外界熱議「台大大氣系預測颱風假」一事，該系學生會稍早也在留言區澄清，強調該文發在匿名版，無法確定發文者是否為本系學生，呼籲外界不要將貼文與系所做連結。學生會也表示，颱風預測具高度不確定性，「是否放颱風假」涉及多方評估，並非單憑現有資料可定論，呼籲大家理性討論、並持續關注官方氣象與防災資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中奪命車禍！　79歲男慘死
「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結
劉俊豪傳心肌梗塞猝逝　醫揭5招保命關鍵
颱風假發布資訊太被動！粉專呼籲縣市政府：別讓民眾焦慮
風雨最猛時刻！半個台灣「紫爆警戒」宜蘭下到發白　浪高飆6米
快訊／南投宣布明正常上班課　最新颱風假一覽
颱風假「北北基桃不同步」　網灌爆市長臉書：說好的共同生活圈呢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

颱風假發布資訊太被動！粉專呼籲縣市政府：別讓民眾焦慮

鳳凰風雨最猛時刻！半個台灣「紫爆警戒」宜蘭下到發白　浪高飆6米

颱風假「北北基桃不同步」　網灌爆市長臉書：說好的共同生活圈呢

紫爆豪雨最猛時刻！鳳凰變壯了開始轉彎　專家估長到「中颱中限」

快訊／文化大學宣布明天「所有校區同步停課」

桃園市明停班停課！張善政曝原因被灌爆：我以為眼花

LIVE／鳳凰「還在變壯」北轉逼西台灣　氣象署海警最新說明

馬太鞍溪泥水持續漫出台9線！徐榛蔚親赴現場勘災　交通管制擴大

鳳凰來襲！玉山國家公園全面禁止入園　77登山隊268人已下山

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

颱風假發布資訊太被動！粉專呼籲縣市政府：別讓民眾焦慮

鳳凰風雨最猛時刻！半個台灣「紫爆警戒」宜蘭下到發白　浪高飆6米

颱風假「北北基桃不同步」　網灌爆市長臉書：說好的共同生活圈呢

紫爆豪雨最猛時刻！鳳凰變壯了開始轉彎　專家估長到「中颱中限」

快訊／文化大學宣布明天「所有校區同步停課」

桃園市明停班停課！張善政曝原因被灌爆：我以為眼花

LIVE／鳳凰「還在變壯」北轉逼西台灣　氣象署海警最新說明

馬太鞍溪泥水持續漫出台9線！徐榛蔚親赴現場勘災　交通管制擴大

鳳凰來襲！玉山國家公園全面禁止入園　77登山隊268人已下山

雨下不停怎麼辦？室內晾衣5密技大公開　衣服快乾又不臭

鳳凰颱風逼近北台灣　海巡北部分署籲民眾提前防颱

中國以為軍演讓台灣人恐懼麻木　蔡英文：恰恰相反！鍛鍊更強韌性

「賭上台大大氣系招牌」預測颱風假翻車！學生會切割：勿過度連結

德國柏林演說登場　蔡英文：面對威權挑戰！韌性是民主存續的關鍵

港務公司邀請兩大郵輪來台踩線　爭取高經濟效益的外籍旅客來台

「錶王」史上最貴古董錶誕生　精鋼萬年曆計時錶逾5.4億成交

T1終局語音曝光！多蘭中路大失誤「臉色驟變」　Faker溫柔安慰暖炸

颱風假發布資訊太被動！粉專呼籲縣市政府：別讓民眾焦慮

不斷更新／鳳凰直撲穿台明放颱風假？　桃園、新北7區停班課

【王子看得很清楚】以為人魚王子看不見趁機調戲　她搞笑趴窗求吻遭巴掌回擊

生活熱門新聞

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰侵襲率「全台上升」　5縣市飆破90%

70歲長者重回50歲狀態！醫師曝驚人研究

鳳凰轉彎撲台！鄭明典揭「1變數」：對台灣威脅減弱

鳳凰颱風暴風圈恐掃全台！嘉南侵襲機率衝破8成

更多熱門

相關新聞

颱風假北北基桃不同步　網灌爆市長臉書

颱風假北北基桃不同步　網灌爆市長臉書

鳳凰颱風不斷靠近，氣象局10日下午已發布海上颱風警報，桃園市宣布明日（11日）全市停班停課，不過同為北北基桃生活圈的台北市、新北市僅部分地區放假，基隆市更全市正常上班上課，「北北基桃生活圈停班停課不同步」消息一出立刻引發網友熱議。

鳳凰還沒來！1縣市「恐怖強風摧殘」　當地人：假放定了？

鳳凰還沒來！1縣市「恐怖強風摧殘」　當地人：假放定了？

還沒宣布颱風假放不放！一票洗版蔣萬安臉書

還沒宣布颱風假放不放！一票洗版蔣萬安臉書

北市放颱風假？　蔣萬安：評估風勢、雨勢衝擊

北市放颱風假？　蔣萬安：評估風勢、雨勢衝擊

颱風假因地制宜易惹民怨　立委提議回歸氣象署統一宣布

颱風假因地制宜易惹民怨　立委提議回歸氣象署統一宣布

關鍵字：

颱風假台大大氣系網路熱議預測賭注留言炸鍋

讀者迴響

熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

那對夫妻妮妮突不適送醫

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面