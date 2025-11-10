鳳凰颱風「眼睛若隱若現」開始北轉！　網洗版：要重生了

▲鳳凰颱風快開眼了。（圖／氣象署）

記者周亭瑋／綜合報導

鳳凰颱風今、明兩天逐漸北轉接近台灣，氣象署將於今晚5時30分發布海上颱風警報。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就指出，鳳凰目前還在重整中，颱風環流也逐漸轉變為東北西南向，「開始北轉了！」

氣象署指出，鳳凰颱風中心目前已進入南海，今天白天逐漸往西北轉北北西移動，明天再往北北東移動。原先預估周三深夜至周四登陸，目前時程略微提前到周三下半天，以台南、嘉義一帶登陸機率最高。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早表示，鳳凰颱風主體已逐漸脫離菲律賓呂宋島陸地，目前仍在重整中，若重整順利，強度仍有略微增強空間。觀察環流變化可見，系統已從原本的南北向轉為東北－西南向，顯示已來到太平洋高壓邊緣，「這代表它真的要開始北轉了。」

▲雷達合成回波圖。（圖／氣象署）

對此，網友們紛紛回應，「若重整順利就直直走吧」、「眼睛若隱若現的」、「目前看起來順利，眼睛都出來了」、「新竹市風超級大」、「我還以為會減弱」、「鳳凰就是要重生」、「拜託減弱」。

不過，根據氣象署觀測，由於海氣條件不佳，不利於結構發展，颱風屆時強度會明顯減弱，可能以輕度颱風等級登陸，甚至在通過陸地後轉為熱帶性低氣壓。

