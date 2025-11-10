日男公務員中山站「二度偷拍裙底」！　岩手縣官員90度鞠躬道歉

▲ 日籍男子佐佐木二度因偷拍被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本岩手縣當局證實，33歲男性公務員佐佐木貴法在台灣再度犯下偷拍罪行，繼6月首次遭逮後，本月6日下午5時許又在台北市鬧區街頭偷拍女性裙底，當場被民眾發現並報警逮捕。岩手縣農林水產部10日召開記者會，官員對此公開鞠躬道歉。

綜合《每日郵報》等日媒，佐佐木任職於農林水產部久慈農業改良普及中心，擔任農業推廣員，目前正面臨台灣司法二審程序，卻在保釋期間犯下相同罪行。

岩手縣當局透過辯護律師取得消息指出，佐佐木原先因6月8日在台北旅行中搭乘手扶梯時偷拍女性裙底，一審被判4個月有期徒刑，但檢方提起上訴，案件進入二審階段。佐佐木雖獲保釋但被禁止離開台灣，未料他在等待二審判決期間，於同一地點再次持手機偷拍女性。

岩手縣農林水產部副部長大森健一在記者會上深深鞠躬道歉，「對於受害女性、台灣民眾及縣民致歉，這是極其惡劣的行為」，強調當局對他屢次出現行為問題相當重視。

大森說明，佐佐木向辯護律師坦承「無法控制自己的衝動才犯案」，縣政府原先計劃待台灣法院做出最終判決，再進行內部調查及懲處，但鑑於累犯嚴重性，正考慮提前啟動處分程序。