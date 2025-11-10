2025「藝起來我家」庭院分享會最終場　長濱國小溫馨落幕

▲2025「藝起來我家」庭院分享會最終場在長濱國小溫馨落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府文化處「藝起來我家」庭院分享會，於11月9日下午在長濱國小舉辦今年度最後一場活動，為一系列藝文走讀行動劃下溫馨句點。當天長濱鄉民與校友齊聚校園，校園內充滿熟悉的問候聲與笑語，不論是學童清亮的歌聲，或台語歌手吳盈靜帶來的懷舊旋律，都讓現場瀰漫著濃厚的在地情感與跨世代交流氛圍。

縣長饒慶鈴表示，「藝起來我家」的核心精神，在於把藝文活動帶入社區與家戶，讓藝術融入日常生活。今年最後一場活動以長濱國小為舞台，也象徵回到故事的起點。她提到，聆聽許姓家戶在地守護超過半世紀的故事，令人深受感動，並感謝鄉親熱情參與，讓藝術成為凝聚社區的力量。

活動由家戶代表許建德帶領大家「回校」聽故事，他以自身童年經歷串起長濱街區的發展記憶，鄉親們也不時補充往事，讓逝去的景象鮮明浮現。主持人提到許建德祖父曾在長濱行醫，而其父親在長濱國小擔任保健員逾三十年，守護一代又一代學童的健康，現場許多鄉親聽到往日點滴時不禁眼眶泛紅。

除了故事分享，歌手吳盈靜以溫柔而帶有穿透力的歌聲演唱多首懷舊歌曲，引發現場共鳴。活動一隅擺放的老照片與畢業紀念冊，也彷彿成為時光機，讓民眾自由翻閱昔日影像，在模糊卻充滿溫度的照片中回味童年與青春記憶。整場活動不僅展現藝術的多面向呈現，也讓親情、友情與鄉情在交流中再次緊密連結。

文化處表示，雖然今年的「藝起來我家」在長濱國小畫下句點，但推動藝術走入社區的腳步將持續延伸，未來將與更多鄉鎮合作，讓藝術以最自然的方式走進生活、走進庭院。民眾可持續關注「台東藝文平台」及文化處粉絲專頁，獲取最新活動資訊。