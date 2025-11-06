　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間　供台東市豐原里活動中心使用

▲▼2025.09.19協調台東市公所租用公路局「利家監工站房舍」-由左至右-立委莊瑞雄、陳瑩、公路局副局長林聰利、公路局南區養護工程分局分局長陳貴芳。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

▲立委莊瑞雄、陳瑩協調台東市公所租用公路局「利家監工站房舍」。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台東市豐原里十多年苦無里民活動中心，希望媒合公路局台東工務段利家監工站房舍空間作為活動中心使用，台東市長陳銘風與市民代表陳金溪特別向民進黨立委陳瑩陳情，希望協助媒合使用。經陳瑩與莊瑞雄多次協調公路局，終於促成公路局釋出部分房舍空間，作為豐原里臨時活動中心使用。陳瑩今（6日）邀集相關單位前往現勘，成功為台東市豐原里協調的房舍空間，爭取的不只是里民活動的場域，它更是凝聚社區力量的樞紐核心。

台東市公所為協助豐原里尋找適合的活動據點，在議員張國洲擔任台東市長期間，就曾商討希望租用公路局台東工務段利家監工站房舍，但直至今年初，台東市公所再與公路局討論，仍然未能達成共識。後續市長陳銘風與市民代表陳金溪，轉請陳瑩協助下，陳瑩與莊瑞雄向公路局反映地方實際需求，且由於該站平日除災害搶修期間需停放機具外，使用頻率不高，最終公路局同意以「共用模式」釋出絕大部分空間，僅保留小部分防災韌性所需空間，讓公所能作為里民活動中心使用。

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

陳瑩表示，未來里民可以在這個空間開會、上課、聯誼及長照使用，讓社區活動更有凝聚力，很高興今天村里的訴求，呈現最溫暖的成果。

台東市長陳銘風感謝陳瑩協調奔走，讓空間可以有效運用外，也讓豐原里長期沒有活動空間的問題，獲得圓滿的解決。張國洲表示，豐原里需要使用活動中心的需求人數，約有200多人，希望增加2樓作為充足空間。

市民代表陳金溪說，過去多次質詢爭取這個空間，希望地方居民終於有共同交流與凝聚情感的場所，這是大家期盼多年的成果，未來不論是長輩共餐、親子活動，或社區課程，都能有一個舒適安全的空間舉辦。豐原里里長尤增雲則表示，這次拜託立委協助，希望可以爭取豐原里鄉親的活動空間。

利家監工站房舍經協調後，租金將以公益性原則計算外，除小部分空間由公路局留作業務使用外，其餘皆開放給豐原里使用，市公所與協會將先行規劃1樓使用空間，2樓則作彈性擴充使用。陳瑩感謝公路局體諒地方需求，展現彈性處理的態度，讓台東市豐原里終於擁有可以舉辦活動與社區聚會的空間。

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

莊瑞雄表示，豐原里多年來因缺乏活動中心，里民無固定聚會場所，社區共學與長照課程也受限於場地不足，此次成功促成房舍釋出，正是中央與地方通力協作、活化公共資產的具體展現，讓公共空間真正回歸民眾使用，形塑社區自我發展的能量基礎。他強調，中央機關若能透過跨部會協調與公益性租賃機制活化閒置空間，不僅可減少資源閒置與維管負擔，更能讓公產發揮最大社會效益，為地方創造更多共享與共榮的公共價值。

今日公路局南區養護工程分局長陳貴芳，台東縣議員黃治維、簡維國、張國洲、王文怡、林參天、陳志峰，台東市民代表陳金溪、陳孟伸，豐原里里長尤增雲、台東市豐源社區發展協會理事長劉萬貴，以及多位豐原里鄉親共同參與會勘，關心台東市豐原里的活動空間需求。

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間。（圖／立委陳瑩國會辦公室提供）

11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳瑩、莊瑞雄爭取公路局房舍空間　供台東市豐原里活動中心使用

