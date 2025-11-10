不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減弱

　
不是周三！鳳凰直撲「北部周一、周二風雨最猛」　觸台後減弱

▲鳳凰颱風逼近，南部海巡籲勿在海邊戲水。（圖／海巡署南部分署提供）

▲鳳凰颱風逼近，南部海巡籲勿在海邊戲水。（圖／海巡署南部分署提供）

記者施怡妏／綜合報導

鳳凰颱風今、明兩天逐漸北轉接近台灣，預計周三下半天登陸，登陸點以台南、嘉義一帶機率最大。天氣粉專「台灣颱風論壇」指出，北部、東部影響最劇烈的時段是周一、周二，而不是周三，豪大雨是最需要防範的主軸，等到周四颱風就閃人了，不會待太久。

▲▼鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

天氣粉專「台灣颱風論壇」在Threads發文，鳳凰颱風的路徑與丹娜絲雷同，都是「背後偷襲」的路線，且目前預報的登陸點都一模一樣，但目前的氣候背景與季節環境已完全不同，「現在已經是深秋的11月了，台灣海峽環境毒到不行，颱風北上肯定是一路減弱」，登陸前一刻恐已降為輕度颱風。

不過他也提醒，這並不是鬆懈的理由，但只看路線就說鳳凰是丹娜絲第二，是有點太恐慌了。貼文也強調，北部與東部地區影響最劇烈的時間是周一、周二，「而非颱風本體貼上來的周三，豪大雨是最需要防範的主軸，尤其東部那個預報雨量，皮要繃緊。」

至於中南部、澎湖周二頂多陣雨，需特別注意周三，也就是颱風核心逼近之際，當天風雨將急遽轉強，可能在短時間內，由微弱風雨轉為強風豪雨，登陸點周邊尤需警戒，「別被暴風雨前的寧靜騙了」，到了周四颱風就回離開了。

粉專也補充，目前預報的登陸點是嘉南沿海，但其實誤差範圍目前是雲林到屏東都有可能，「簡單地說，就是南部沿海賭運氣，看誰抽到鬼牌啦。」

丹娜絲、728豪雨災戶補助金加碼　內政部：每戶2萬元

丹娜絲、728豪雨災戶補助金加碼　內政部：每戶2萬元

為協助丹娜絲颱風及728豪雨災民加速重整家園，內政部今（10日）表示，行政院已於11月6日核定修正丹娜絲風災家園復原補助金專案，凡是未參加政府媒合修繕平台、自行修繕屋損的災區民眾，包括一般戶及弱勢戶，不分面積一律都發2萬元補助，另在今年9月3日至10月6日期間，由政府媒合簽約修繕的民眾，原1.5萬元的簽約獎勵金也一併同步調整至2萬元。

還沒宣布颱風假放不放！一票洗版蔣萬安臉書

還沒宣布颱風假放不放！一票洗版蔣萬安臉書

台鐵對號列車下午起增停「光復站」載客　全面開放站票

台鐵對號列車下午起增停「光復站」載客　全面開放站票

堰塞湖紅色警戒！劉世芳連線徐榛蔚　入夜前光復等地弱勢族群撤離

堰塞湖紅色警戒！劉世芳連線徐榛蔚　入夜前光復等地弱勢族群撤離

新北估明白天風雨最明顯　侯友宜：會再跟北基桃討論是否上班、課

新北估明白天風雨最明顯　侯友宜：會再跟北基桃討論是否上班、課

