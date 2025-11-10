三星警推防詐孫子兵法　宜縣警局長：普發現金不會要求提供帳密

▲▼校園防詐扎根，三星分局「防詐孫子兵法！警貓貼圖、舞獅隊聯手出擊」記者會中，宜縣警局長劉炯炫強調，普發現金政府不會要求提供帳密。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

三星分局10日召開「防詐孫子兵法！警貓貼圖、舞獅隊聯手出擊」記者會，並公開近期成功查緝車手案例，看警方如何即時攔阻民眾遭詐，成功查緝詐團車手到案，展現警方的打詐決心！而在 「普發現金1萬元」政策期間，宜縣警察局長劉炯炫強調「政府不會主動打電話、傳訊息或要求提供帳號密碼、點擊連結領錢，遇到這類情形絕對是詐騙！」





三星分局10日召開「防詐孫子兵法！警貓貼圖、舞獅隊聯手出擊」記者會中，活動最後，三星分局特別亮相自製警貓貼圖，可愛貓咪結合常見 的詐騙手法，不只萬用，還可提升民眾防詐意識；此外，還邀請三星 鄉憲明國小舞龍舞獅隊熱鬧登場，以充滿朝氣的表演象徵全民動起來， 希望防詐觀念能從校園扎根、向家庭延伸，並致贈孩子們警貓貼圖貼紙，回家後能向家中長輩宣導防詐觀念，展現孫子女提醒爺爺奶奶的「孫子兵法防詐術」精神。

在全民關注的「普發現金1萬元」政策期間，宜縣警察局長劉炯炫強調「政府不會主動打電話、傳訊息或要求提供帳號密碼、點擊連結領錢，遇到這類情形絕對是詐騙！」，也將持續以「數據為本、民眾為心」，結合科技、教育與社區力量，推動「孫子兵法防詐術」，讓防詐觀念深植家庭、遍及鄉里。