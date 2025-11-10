　
大陸 大陸焦點 特派現場

63kg小學生尿酸飆到440！　醫生嘆：家長太常煮雞湯「補身體」

▲DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸網路上近日出現一種名為「肝脆薯了蒜了」的網紅吃法，引發熱議。許多網友在影片中，將滷豬肝（或鵝肝）、酥脆洋芋片與生蒜片搭配食用，並稱「滋味超上頭」。然而醫師提醒，這種組合雖新奇，卻可能對部分民眾造成健康風險。

據《錢江晚報》報導，浙中醫大二院（浙江省新華醫院）風濕免疫科主任楊科朋指出，「肝脆薯了蒜了」的強烈味覺刺激雖能帶來快感，卻可能成為痛風急性發作的導火線，豬肝屬於高嘌呤食物，若短時間大量攝取，就會使血液中尿酸濃度暴升，多餘的尿酸沉積成結晶，易在血液循環不佳的關節處累積，引發紅、腫、熱、痛等劇烈症狀。

▲▼DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲多人分享作法。（圖／翻攝自小紅書，上同）

楊科朋表示，洋芋片油脂、鹽分與熱量都高，是典型的「增肥神器」，肥胖者更容易出現尿酸升高與代謝困難的問題，至於大蒜雖然嘌呤不高，但辛辣刺激性強，若關節中已有尿酸結晶，仍可能誘發發炎反應。他補充說，許多民眾邊吃這道「肝脆薯了蒜了」邊喝啤酒，酒精會抑制尿酸排泄、促進其生成，讓痛風風險更高。

他指出，近年來中國高尿酸與痛風患者中，18歲至35歲族群比例高達六成，疾病明顯年輕化，「以往痛風多見於中老年人，如今連小學生都有尿酸過高的情況。」他還提到，曾接診一名四年級男童，身高148公分、體重達63公斤，尿酸值高達440umol/L（同齡正常值應在357umol/L以下），確診為高尿酸血症，所幸發現及時，尚未出現明顯症狀或腎臟損傷。

▲▼男童喝雞湯。（示意圖／AI製）

▲男童家長經常煮雞湯給他喝。（示意圖／AI製）

進一步問診後發現，這名男童平時以碳酸飲料、手搖飲料當水喝，家長為了「補身體」常煮雞湯、鴿子湯、老鴨湯等，長期下來導致尿酸居高不下。

在治療方面，浙江新華醫院風濕免疫科範永昇教授，以中西醫結合方式治療兒童痛風及高尿酸血症。中醫認為，痛風與濕熱、痰濁、脾腎虛弱、氣滯血瘀等因素有關，兒童脾胃功能尚未成熟，應以健脾利濕為主，並於急性期搭配清熱退腫、通絡止痛等藥物調理。

▲奶皮糖葫蘆也同樣為網路爆紅甜點。（圖／翻攝自小紅書）

▲奶皮糖葫蘆也同樣為網路爆紅甜點。（圖／翻攝自小紅書）

楊科朋提醒，從貝果、奶皮糖葫蘆到如今的「肝脆薯了蒜了」，網紅食物層出不窮，嚐鮮固然無妨，但仍應適可而止，若有高血壓、高血脂、高尿酸、胃腸疾病或肥胖問題，更應謹慎選食。
 

11/08 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

新奇DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅

新奇DIY下酒菜「肝脆薯了蒜了」陸網爆紅

中國社群平台上近期興起一種新奇吃法，被網友戲稱為「肝脆薯了蒜了」的DIY下酒菜。影片中，多名網友將豬肝、薯片與蒜片搭配食用，一口咬下後誇張地表示「上頭」、「絕配」，不少人跟風嘗試後直呼「解鎖神仙吃法」。甚至有網紅宣稱，這種搭配不僅美味，還「健康不傷身」。那麼，這真的是如此嗎？

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

男子大腳趾紅腫劇痛以為扭傷　竟痛風性關節炎

男子大腳趾紅腫劇痛以為扭傷　竟痛風性關節炎

4歲童喝珍奶蹦床「噎死」　母怒嗆店家未提醒

4歲童喝珍奶蹦床「噎死」　母怒嗆店家未提醒

關鍵字：

肝脆薯了蒜了浙江痛風奶皮糖葫蘆

讀者迴響

