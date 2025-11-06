　
大陸 大陸焦點 特派現場

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

▲奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇南京的奶皮子糖葫蘆（台灣稱鮮奶皮、奶皮，以下稱奶皮）在這個秋天徹底爆紅，熱門程度帶動「代排黃牛」橫行，價格從50元至400元（人民幣，下同，約台幣217元至1735元）不等。由於現場排隊動輒數小時仍未必買得到，不少民眾直呼「吃不起吃不起」，也有網友坦言，「太紅了，多花點錢也行，就想嚐嚐。」

▲▼奶皮糖葫蘆成網紅甜點。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼奶皮糖葫蘆成網紅甜點，年輕人爭相打卡。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

據《現代快報》報導，目前奶皮糖葫蘆代排費用普遍落在50至400元之間。一名黃牛透露，自己代排按照每根60元（約台幣260元）計算，若購買三根以上可降至每根50元（約台幣217元），糖葫蘆本身的費用另計。

另一名黃牛則開出更高價，「燃姐」家的糖葫蘆代排要400元兩串，但可包配送，「你自己來排隊看看就知道了，至少要5個小時，還不一定能買到。」

▲多家攤販推出奶皮糖葫蘆。（圖／翻攝自小紅書，上同）

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲多家攤販推出奶皮糖葫蘆。（圖／翻攝自小紅書，上同）

面對排不到、買不起的情況，不少消費者選擇放棄，但仍有部分人願意花錢嘗鮮。對此，「燃姐」回應，自己也聽說有黃牛代排的情況，但目前需求量確實過大，無論現場購買還是網上團購，都難以分辨誰是黃牛，「希望大家理性消費，不要花那麼多冤枉錢。」

今年秋冬，「跨界美食」奶皮糖葫蘆成為甜品界頂流。它將奶皮與山楂結合，再裹上脆糖殼，酸甜交織、層次豐富，吸引大批年輕人排隊搶購。不過金暉也強調，這款網紅美食並非人人適合，高血脂、高血糖患者、肥胖或代謝症候群族群、需要控制體重的人，以及乳糖不耐或對乳製品過敏者，都應避免食用。

11/04 全台詐欺最新數據

推薦閱讀

「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

紐議員參加台灣雙十酒會遭訓斥　陸使館再嗆：嚴重違反一中承諾

小鵬「人形機器人」IRON亮相走「貓步」　170公分內具女性特徵體態

全球多款創新藥進博會首發　愛滋病暴露前預防藥亞洲首秀

陸「神仙租客」退租！房間明亮一塵不染　房東嘆：像失戀一樣

陸「天問一號」捕捉到「亞特拉斯」星際天體　連續曝光合成影像曝

路透：中國令停用外國AI晶片　NVIDIA、Intel受衝擊

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

女子天天吃奶皮糖葫蘆致「糖化臉」

奶皮糖葫蘆近期在中國大爆紅，第一批「愛吃卻吃出問題」的消費者出現了。有網友4日在社群平台發文表示，自己最近徹底迷上奶皮糖葫蘆，下班幾乎天天報到，少則兩串、多則三串，沒想到吃了幾週後，臉色越來越暗沉，醫院檢查才發現，竟是糖分攝取過量導致皮膚「糖化」。

奶皮糖葫蘆網紅美食江蘇南京代排黃牛奶皮子糖葫蘆

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保
苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

