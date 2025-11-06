「奶皮糖葫蘆」黃牛炒到1串1735元！　黃牛笑：排5hr還買不到

▲奶皮糖葫蘆一夜爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

江蘇南京的奶皮子糖葫蘆（台灣稱鮮奶皮、奶皮，以下稱奶皮）在這個秋天徹底爆紅，熱門程度帶動「代排黃牛」橫行，價格從50元至400元（人民幣，下同，約台幣217元至1735元）不等。由於現場排隊動輒數小時仍未必買得到，不少民眾直呼「吃不起吃不起」，也有網友坦言，「太紅了，多花點錢也行，就想嚐嚐。」

據《現代快報》報導，目前奶皮糖葫蘆代排費用普遍落在50至400元之間。一名黃牛透露，自己代排按照每根60元（約台幣260元）計算，若購買三根以上可降至每根50元（約台幣217元），糖葫蘆本身的費用另計。

另一名黃牛則開出更高價，「燃姐」家的糖葫蘆代排要400元兩串，但可包配送，「你自己來排隊看看就知道了，至少要5個小時，還不一定能買到。」

面對排不到、買不起的情況，不少消費者選擇放棄，但仍有部分人願意花錢嘗鮮。對此，「燃姐」回應，自己也聽說有黃牛代排的情況，但目前需求量確實過大，無論現場購買還是網上團購，都難以分辨誰是黃牛，「希望大家理性消費，不要花那麼多冤枉錢。」

今年秋冬，「跨界美食」奶皮糖葫蘆成為甜品界頂流。它將奶皮與山楂結合，再裹上脆糖殼，酸甜交織、層次豐富，吸引大批年輕人排隊搶購。不過金暉也強調，這款網紅美食並非人人適合，高血脂、高血糖患者、肥胖或代謝症候群族群、需要控制體重的人，以及乳糖不耐或對乳製品過敏者，都應避免食用。