　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算　電商限定加碼一次看

東森購物「雙11」（圖／東森購物提供）

▲東森購物雙11「愛瘋週年慶」。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11進入倒數，對於精打細算的網購族來說，要煩惱的已經不是買不買，而是怎麼買最划算。面對各大電商平台折扣殺到底，除了比價格，更要看「回饋力道」與「時段加碼」，尤其眾多誘人的限定優惠多集中在11/11當天，像是高額現金回饋、限時折價券、抽iPhone 17或機票，以及夜貓福利與超商美食券等，下單前不妨先掌握這份攻略，把優惠疊好疊滿，才能真正買到超甜價格又賺得多。

●東森購物網

東森購物網雙11祭出超狂抽獎，活動期間天天最多送出6支iPhone 17、還有2台MacBook M1，只要在全站消費滿1,000元就能獲得1張摸彩券，滿2,000元得2張，累積不限量，買越多中獎機率越高；雙11當天再推最高21%回饋，包括10%東森幣無上限＋樂透金加碼11%，還可透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數。

站上「瘋殺雙11」主題專區，涵蓋美妝、保健、美食、旅遊票券等多品類，精選商品挑戰市場最低價，像是Apple熱銷耳機 AirPods Pro2最低$5,888、Dyson人氣吸塵器免萬元入手、Panasonic 10人份電子鍋、威技除濕機、國際牌微波爐等家電好物狂降至$3,111起，並加碼政府退稅與滿額贈烤盤。

同時推出$1,111、$111、買一送一的多款必敗單品，以及超過10款東森雙11限定、獨家品項，推薦TIFFANY 925純銀三環項鍊限時14,680元、SK-II能量霜雙入組特價7,180元、YSL香氛禮盒驚喜價3,911元、貓奴必搶的EverClean藍鑽貓砂只要629元，娘家大紅麴、大研魚油等保健大組合也有下殺破盤。

●momo購物網

momo啟動第二波加碼，11/11祭出八大限定回饋，包含不限金額下單，登記抽長榮航空美國達拉斯雙人來回機票；「天天狂撒百萬紅包」活動單日抽獎次數加碼至18次，每次最高可領999 mo幣或肯德基、必勝客美食折價券；「個人消費滿額最高送$1,111」、「揪團回饋最高送$15,555」兩大方案任擇其一；「雙日買加碼送$200」於11/1與11/11雙日消費滿額即可領取；夜貓族也有專屬福利，00:11開搶限量「$300折價券」，當日滿千元即可折抵。

此外，消費滿額還可登記「萬份人氣美食」五選一，包含哈根達斯迷你杯、肯德基蛋塔＋脆薯點心盒、必勝客9吋披薩、全家minimore甜點及老賴茶棧冬檸穀麥茶；另有「美妝好禮」三選一，從MAC唇膏、霓淨思A醇精萃到寶拉珍選水楊酸美體噴露。

蝦皮購物雙11（圖／蝦皮購物提供）

▲雙11年度熱銷品6折起。（圖／蝦皮購物提供）

●蝦皮購物

瞄準節慶送禮與居家採購需求上漲，蝦皮購物集結年度熱銷品類推出6折起優惠，橫跨年終送禮必備品、寵物保健到生活日用品，同步攜手3CE美妝與OPPO Find X9 Pro、vivo X300 Pro、realme 15 Pro、POCO X7、Xiaomi 15T Pro系列等Android新機獻獨家優惠。

11/11當天，用戶皆享蝦皮店到店0元起免運無限次，並加碼10張超商免運券，消費滿199元起(限量) 7-11、全家、萊爾富免運，宅配490元起免運，此外，刷國泰世華蝦皮聯名卡最高回饋28%蝦幣，單筆分期滿2萬再登錄，5,600蝦幣輕鬆入袋外，還可領卡友優惠券再享全站7折。

●PChome 24h購物

雙11活動期間，PChome 24h購物攜手百大品牌、30家大銀行與多元支付，全站最高回饋上看45%，並推出「1111 超級回饋專區」，涵蓋3C、家電、居家日用品與美妝保養等，主打全年最低價與限時爆品，還可搭配滿額回饋及限時登記禮。

隨著雙11正式進入高峰期，此次特別找來安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢4位韓籍人氣啦啦隊女神助陣，分別於11/6、11/10、11/11 20:00起進行特派直播，觀看即可領取專屬折扣碼，最高現折10%。雙11當天，再推全站P幣加碼、導購限時回饋，指定時段全站指定品單筆滿4,000送5% P幣，最高回饋600 P幣，數量有限，送完為止；透過Hami購物下單，加碼最高回饋5%（最高400點），透過LINE購物下單，加碼回饋4%（最高200點）。

Yahoo購物揭「萬元Top10熱銷榜」（圖／Yahoo購物提供）

▲夜貓經濟數據揭密：晚上11點成消費黃金時段、客單價年增逾2成。（圖／Yahoo購物提供）

●Yahoo購物

Yahoo購物觀察，雙11期間站內夜間流量自晚間8點快速升溫，9點達流量高峰，實際交易高峰則落在深夜11點，該時段平均客單價年增逾2成，顯示消費者夜間瀏覽比價後，更傾向於深夜下單完成消費。

為迎戰深夜消費力，平台推出「夜貓限定2小時優惠」，晚間11點至凌晨1點單筆滿2萬再送1,000購物金，搭配全站1折起與最高40%回饋，回饋力度可觀。11/11當日0點更有最高5,000折價券開搶，以及加碼滿1,111登記送星巴克咖啡、滿3萬再送統一集團千元數位禮券。

Yahoo拍賣則是推出7-ELEVEN超取免運優惠、登記再抽11點OPENPOINT，並集結多款市價逾百萬元等級的珍稀逸品，最低以破1折、111,111元起標，包括「ROLEX勞力士滿天星LADY-DATEJUST」、「Edrio Edrev手工義大利中提琴」、「HERMES KELLY 25拉鍊凱莉包」等，有收藏需求的買家可多加留意。

●博客來

博客來雙11全站書籍、電子書、3C家電、美妝、生活、美食等上萬種商品最低1折起，並主打「111元特殺」、「大組囤貨」、「每日爆品」、「買一送一」、「爆殺1折起」、「閱讀覺醒禮盒」單元，以及會員限定VIP升等活動，活動期間單筆消費滿千即可登記抽萬元好禮。11/11當天最高回饋19%，多種支付回饋同步加碼。

線上也有「超級購書節」活動，萬種好書66折起，其中，芥川獎作家吉田修一生涯代表作《國寶》隨電影熱映，在台上映首週即登上平台中文書即時榜TOP1；比爾・蓋茲在韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中提及的「改變人生三本書」之一《真確》全彩紀念版；暢銷童書系列《神奇柑仔店》迎來最終章《錢天堂的終極挑戰》，熱門書單等全都蒐錄，讓愛書人一次買好買滿。

ShopBack雙11（圖／ShopBack提供）

▲雙11限時4波閃購時段下單賺高額現金回饋。（圖／ShopBack提供）

●ShopBack

ShopBack集結蝦皮購物、酷澎、淘寶、誠品、樂天市場等電商平台，以及 Nike、Adidas、摩曼頓、iHerb、Dyson、DV 麗彤生醫、屈臣氏等等17個人氣品牌，11/11一日限時推出4波閃購時段：
●00:00-01:59：蝦皮購物最高 22%、Trip.com 最高5%、誠品線上 11%、Klook 最高 20%、DV 麗彤生醫 22%、Adidas 26%、遠傳 FriDay 購物 5.5%、Dyson 15%
●11:11-13:11：Booking.com 限時 11%
●20:00-21:59：Booking.com 限時 11%
●22:00-23:59：酷澎 3%、淘寶最高 22%、Nike 最高 16%、iHerb 最高 8.5%、環球 Online 7%、屈臣氏 11%、摩曼頓 23%、樂天市場 8%

以雙11必敗清單為例，透過ShopBack閃購時段下單，Dyson吸塵器官網特價約16,888元，最高享15 %回饋省2,533元；Adidas鞋款官網約3,000元，享26 %回饋可省約780元；理膚寶水保養組合，蝦皮商城約3,058元，享回饋3%省 92元，3大必敗品項最少可享$3,405現金回饋。抓緊時段完成下單，最高26%現金回饋無上限，簽到再抽現金11,111元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課
不是周三！鳳凰直撲「北部這2天風雨最猛」　天氣粉專：觸台後減
快訊／7縣市豪大雨特報！台北市雨勢升級
快訊／北捷白髮婦打2歲女童！畫面曝光
快訊／鳳凰北上過程還會增強　估明天上午發布陸警
樂天女孩泳池照太犯規！　彭彭罕露性感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算　電商限定加碼一次看

超商超市「普發放大」懶人包　量販儲值送1千、咖啡組下殺5折

超商「周一限定」咖啡優惠！全家10元多一杯、雙11組合下殺

不老「奇皇后」河智苑指定愛⽤　皇后電波集效果、安全、舒適於一體

全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」　芬普尼超標蛋全數下架

爽嗑桶下殺47折！速食店推限時優惠　雞腿堡「買1送1」

成長不掉隊！統一蜜豆奶「營養+豆奶」隨時補充

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

1元搶爆品、天天快閃買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

太強了！婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

被唸「別人做得到妳做不到」　女兒用爸薪水打臉：歸剛欸

雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算　電商限定加碼一次看

超商超市「普發放大」懶人包　量販儲值送1千、咖啡組下殺5折

超商「周一限定」咖啡優惠！全家10元多一杯、雙11組合下殺

不老「奇皇后」河智苑指定愛⽤　皇后電波集效果、安全、舒適於一體

全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」　芬普尼超標蛋全數下架

爽嗑桶下殺47折！速食店推限時優惠　雞腿堡「買1送1」

成長不掉隊！統一蜜豆奶「營養+豆奶」隨時補充

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

1元搶爆品、天天快閃買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

連吃3天止痛壓不下！神級髮型師「右肩廢了」…竟是鈣化搞鬼

快訊／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　16時30分起預警性封閉管制

21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

調查官涉洩密「三顧」遭偵辦　「再生緣」聲明：司法將還原事實

桃園機場論壇聚焦航廈設施升級與旅客服務創新　以智慧、永續與連結為機場注入更多文化與情感

不斷更新／鳳凰直撲穿台！宜蘭縣今晚8時宣布明天是否停班課

劉嘉玲罕公開動怒！點名平台「欺騙消費者」　不滿梁朝偉照片被亂用

胡瓜重返華視「超大製作」開播時間定案！　攜手陳亞蘭、歐漢聲進錄音室

火燒員工肛門+甩棍狠抽奪命　博弈惡煞出庭「多次轉頭笑」原因曝

iPhone將能離線導航、傳照片？蘋果傳正開發五大衛星新功能

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

消費熱門新聞

木村拓哉戴黑框現身異世界！

限時7天！美式賣場雙11線上購物節再升級

肯德基推限時優惠　爽嗑桶下殺47折

美式賣場又被掃光！「洗衣必加神器」現折超優惠

全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」

雞腿堡「買1送1」！速食店限時優惠　烤雞組合下殺67折

買1送1、多杯組下殺！超商「周一限定」咖啡優惠

1元搶爆品、天天買1送1　超商「雙11優惠」懶人包

咖啡買2送2、茶飲寄杯買11送11　超商「周末優惠」來了

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

雙11價格狂降！德國雙人必買好物年度爆殺

出國上網不怕卡卡！限時再抽免費東京機票

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

超商超市「普發放大優惠」懶人包

更多熱門

相關新聞

雙11限定優惠！康是美滿千贈現金折價券

雙11限定優惠！康是美滿千贈現金折價券

雙11購物節加上普發現金1萬元，康是美與屈臣氏皆祭出超狂優惠，康是美自11/11至11/20，加碼全店指定商品消費滿1,000元即送110元現金折價券，屈臣氏即日起至11/26推出「7×4 寵粉感恩祭」，祭出會員限定價74元，優惠超有感。

花蓮分署雙11大法拍　保時捷、黃金一次入手

花蓮分署雙11大法拍　保時捷、黃金一次入手

為何雙11「沒有以前這麼熱？」　網點出原因

為何雙11「沒有以前這麼熱？」　網點出原因

雙11年末感謝祭」　點數11倍+美食買一送一

雙11年末感謝祭」　點數11倍+美食買一送一

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

關鍵字：

雙111111網購電商普發萬元

讀者迴響

熱門新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

那對夫妻妮妮突不適送醫

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

鳳凰大甩尾「略過中央山脈」直撲台！他愣：狠角色

鳳凰接近「將快速減弱」　最新可能登陸點曝

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面