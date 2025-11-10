雙11別只會比價！攻略「回饋＋時段」疊滿最划算　電商限定加碼一次看

▲東森購物雙11「愛瘋週年慶」。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11進入倒數，對於精打細算的網購族來說，要煩惱的已經不是買不買，而是怎麼買最划算。面對各大電商平台折扣殺到底，除了比價格，更要看「回饋力道」與「時段加碼」，尤其眾多誘人的限定優惠多集中在11/11當天，像是高額現金回饋、限時折價券、抽iPhone 17或機票，以及夜貓福利與超商美食券等，下單前不妨先掌握這份攻略，把優惠疊好疊滿，才能真正買到超甜價格又賺得多。

●東森購物網

東森購物網雙11祭出超狂抽獎，活動期間天天最多送出6支iPhone 17、還有2台MacBook M1，只要在全站消費滿1,000元就能獲得1張摸彩券，滿2,000元得2張，累積不限量，買越多中獎機率越高；雙11當天再推最高21%回饋，包括10%東森幣無上限＋樂透金加碼11%，還可透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數。

站上「瘋殺雙11」主題專區，涵蓋美妝、保健、美食、旅遊票券等多品類，精選商品挑戰市場最低價，像是Apple熱銷耳機 AirPods Pro2最低$5,888、Dyson人氣吸塵器免萬元入手、Panasonic 10人份電子鍋、威技除濕機、國際牌微波爐等家電好物狂降至$3,111起，並加碼政府退稅與滿額贈烤盤。

同時推出$1,111、$111、買一送一的多款必敗單品，以及超過10款東森雙11限定、獨家品項，推薦TIFFANY 925純銀三環項鍊限時14,680元、SK-II能量霜雙入組特價7,180元、YSL香氛禮盒驚喜價3,911元、貓奴必搶的EverClean藍鑽貓砂只要629元，娘家大紅麴、大研魚油等保健大組合也有下殺破盤。

●momo購物網

momo啟動第二波加碼，11/11祭出八大限定回饋，包含不限金額下單，登記抽長榮航空美國達拉斯雙人來回機票；「天天狂撒百萬紅包」活動單日抽獎次數加碼至18次，每次最高可領999 mo幣或肯德基、必勝客美食折價券；「個人消費滿額最高送$1,111」、「揪團回饋最高送$15,555」兩大方案任擇其一；「雙日買加碼送$200」於11/1與11/11雙日消費滿額即可領取；夜貓族也有專屬福利，00:11開搶限量「$300折價券」，當日滿千元即可折抵。

此外，消費滿額還可登記「萬份人氣美食」五選一，包含哈根達斯迷你杯、肯德基蛋塔＋脆薯點心盒、必勝客9吋披薩、全家minimore甜點及老賴茶棧冬檸穀麥茶；另有「美妝好禮」三選一，從MAC唇膏、霓淨思A醇精萃到寶拉珍選水楊酸美體噴露。

▲雙11年度熱銷品6折起。（圖／蝦皮購物提供）

●蝦皮購物

瞄準節慶送禮與居家採購需求上漲，蝦皮購物集結年度熱銷品類推出6折起優惠，橫跨年終送禮必備品、寵物保健到生活日用品，同步攜手3CE美妝與OPPO Find X9 Pro、vivo X300 Pro、realme 15 Pro、POCO X7、Xiaomi 15T Pro系列等Android新機獻獨家優惠。

11/11當天，用戶皆享蝦皮店到店0元起免運無限次，並加碼10張超商免運券，消費滿199元起(限量) 7-11、全家、萊爾富免運，宅配490元起免運，此外，刷國泰世華蝦皮聯名卡最高回饋28%蝦幣，單筆分期滿2萬再登錄，5,600蝦幣輕鬆入袋外，還可領卡友優惠券再享全站7折。

●PChome 24h購物

雙11活動期間，PChome 24h購物攜手百大品牌、30家大銀行與多元支付，全站最高回饋上看45%，並推出「1111 超級回饋專區」，涵蓋3C、家電、居家日用品與美妝保養等，主打全年最低價與限時爆品，還可搭配滿額回饋及限時登記禮。

隨著雙11正式進入高峰期，此次特別找來安芝儇、朴旻曙、河智媛、禹洙漢4位韓籍人氣啦啦隊女神助陣，分別於11/6、11/10、11/11 20:00起進行特派直播，觀看即可領取專屬折扣碼，最高現折10%。雙11當天，再推全站P幣加碼、導購限時回饋，指定時段全站指定品單筆滿4,000送5% P幣，最高回饋600 P幣，數量有限，送完為止；透過Hami購物下單，加碼最高回饋5%（最高400點），透過LINE購物下單，加碼回饋4%（最高200點）。

▲夜貓經濟數據揭密：晚上11點成消費黃金時段、客單價年增逾2成。（圖／Yahoo購物提供）

●Yahoo購物

Yahoo購物觀察，雙11期間站內夜間流量自晚間8點快速升溫，9點達流量高峰，實際交易高峰則落在深夜11點，該時段平均客單價年增逾2成，顯示消費者夜間瀏覽比價後，更傾向於深夜下單完成消費。

為迎戰深夜消費力，平台推出「夜貓限定2小時優惠」，晚間11點至凌晨1點單筆滿2萬再送1,000購物金，搭配全站1折起與最高40%回饋，回饋力度可觀。11/11當日0點更有最高5,000折價券開搶，以及加碼滿1,111登記送星巴克咖啡、滿3萬再送統一集團千元數位禮券。

Yahoo拍賣則是推出7-ELEVEN超取免運優惠、登記再抽11點OPENPOINT，並集結多款市價逾百萬元等級的珍稀逸品，最低以破1折、111,111元起標，包括「ROLEX勞力士滿天星LADY-DATEJUST」、「Edrio Edrev手工義大利中提琴」、「HERMES KELLY 25拉鍊凱莉包」等，有收藏需求的買家可多加留意。

●博客來

博客來雙11全站書籍、電子書、3C家電、美妝、生活、美食等上萬種商品最低1折起，並主打「111元特殺」、「大組囤貨」、「每日爆品」、「買一送一」、「爆殺1折起」、「閱讀覺醒禮盒」單元，以及會員限定VIP升等活動，活動期間單筆消費滿千即可登記抽萬元好禮。11/11當天最高回饋19%，多種支付回饋同步加碼。

線上也有「超級購書節」活動，萬種好書66折起，其中，芥川獎作家吉田修一生涯代表作《國寶》隨電影熱映，在台上映首週即登上平台中文書即時榜TOP1；比爾・蓋茲在韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中提及的「改變人生三本書」之一《真確》全彩紀念版；暢銷童書系列《神奇柑仔店》迎來最終章《錢天堂的終極挑戰》，熱門書單等全都蒐錄，讓愛書人一次買好買滿。

▲雙11限時4波閃購時段下單賺高額現金回饋。（圖／ShopBack提供）

●ShopBack

ShopBack集結蝦皮購物、酷澎、淘寶、誠品、樂天市場等電商平台，以及 Nike、Adidas、摩曼頓、iHerb、Dyson、DV 麗彤生醫、屈臣氏等等17個人氣品牌，11/11一日限時推出4波閃購時段：

●00:00-01:59：蝦皮購物最高 22%、Trip.com 最高5%、誠品線上 11%、Klook 最高 20%、DV 麗彤生醫 22%、Adidas 26%、遠傳 FriDay 購物 5.5%、Dyson 15%

●11:11-13:11：Booking.com 限時 11%

●20:00-21:59：Booking.com 限時 11%

●22:00-23:59：酷澎 3%、淘寶最高 22%、Nike 最高 16%、iHerb 最高 8.5%、環球 Online 7%、屈臣氏 11%、摩曼頓 23%、樂天市場 8%

以雙11必敗清單為例，透過ShopBack閃購時段下單，Dyson吸塵器官網特價約16,888元，最高享15 %回饋省2,533元；Adidas鞋款官網約3,000元，享26 %回饋可省約780元；理膚寶水保養組合，蝦皮商城約3,058元，享回饋3%省 92元，3大必敗品項最少可享$3,405現金回饋。抓緊時段完成下單，最高26%現金回饋無上限，簽到再抽現金11,111元。