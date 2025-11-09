為何雙11「沒有以前這麼熱？」　網點出1原因：本來就一堆特價

▲還有人在瘋雙11嗎？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人一到11月，就會開始期待電商大促銷，不少平台也會主打「雙11」折扣，來吸引消費者。但近日就有一名網友表示，這一、兩年來，身邊好像沒什麼人在瘋雙11，連討論聲量都大幅下降，讓他不禁覺得「雙11」是否已經式微？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT上，以「為啥沒人瘋雙11了」為標題發文表示，他印象中，以前每逢雙11，大家都會大肆網購，各家電商也會集中人力處理訂單，10、11月簡直就是購物大季。

接著原PO指出，近一、兩年，雖然各平台仍然會推出雙11優惠，但整體氣氛卻明顯不同，不僅社群上討論度降低，身邊的人也不再熱衷於此，和其他時間相比，雙11已經不怎麼特別了，雙11是否已經式微？

貼文曝光後，不少網友點出原因，「現在每個月都來一次特賣，雙十一沒比較便宜」、「優惠根本沒有比較便宜+每個月都來一次」、「沒便宜多少」、「平常特價都沒買了，雙11要真的超級便宜才有撿到寶的感覺」、「現在每個月都有活動」、「電商平台本來就一堆特價跟優惠活動」、「每個月都在購物節」。

但也有網友回應，「我們社區管理員都發公告說，雙11導致包裹太多，包裹到了請盡速下來領取，避免占據大廳公共空間。你最多只能說比不上巔峰期，但你看看大榮，每逢雙11還是貨多到要加班」、「最好是沒瘋喔，做蝦皮的都準備爆單了」。