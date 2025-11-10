　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鳳凰北上過程還會增強　氣象署估明天上午發布陸警

▲▼鳳凰颱風潛勢路徑預報1110 1400。（圖／氣象署提供）

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風結構重新組織中，今天到明天清晨北上過程仍有增強趨勢，中央氣象署預計明天上半天發布陸上颱風警報。今天北部及東半部受共伴效應影響，愈晚雨勢愈明顯，隨著颱風接近，周三、周四雨區將轉往中南部。

中央氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風今天下午2時在鵝鑾鼻南南西方570公里海面，持續朝台灣接近，預計傍晚5時30分發布海上颱風警報，隨著颱風持續往北北東接近台灣西南方海域，將於明天上半天發布陸上颱風警報。

她指出，鳳凰颱風周三、周四最接近台灣，今、明天東北季風及颱風外圍環流產生共伴效應，將為北部及東半部帶來降雨，大台北及宜花有豪雨等級以上降雨，周三、周四中南部及花東也有顯著雨勢。

朱美霖指出，目前鳳凰颱風已在南海，結構重新組織中，今天到明天清晨北上過程仍有增強趨勢，但周三、周四接近台灣受到地形破壞，可能快速減弱，預計以輕度颱風等級通過台灣，對中南部及花東威脅仍不容小覷。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，朱美霖表示，明天大台北及宜花仍有局部豪雨等級以上降雨，台東及恆春也有大雨或豪雨，明天下半天外圍環流影響，中南部雨勢較顯著，北台灣則會減緩。

她指出，周四颱風遠離、減弱，東北季風持續影響，水氣仍多，中部以北、東北部仍有降雨，且北部有較大雨勢，其他地區雲量偏多。周五至下周日北部及東半部降雨仍明顯。東北季風預計下周日短暫減弱， 周一又會增強。

溫度方面，朱美霖指出，今天到周四北台灣高溫約25至26度，整天偏涼。周四東北季風增強，中部溫度略降，周末東北季風減弱，北台灣回溫，但下周一又有下一波東北季風影響，全台偏涼。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

11/08 全台詐欺最新數據

天氣降雨溫度鳳凰颱風

