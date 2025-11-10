賭上台大大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」：少1天請雞排+珍奶

▲鳳凰颱風逐漸靠近台灣。（圖／翻攝easterlywave）

記者施怡妏／綜合報導

鳳凰颱風逼近！一名台灣大學大氣系的網友發出祭品文，賭上「大氣系的招牌」，預測台北11月12日至14日，至少會有2天颱風假，少一天假就請100份雞排+珍奶，如果3天都沒放假，就各請300份。對此，中央氣象署預報員黃恩鴻分析，陸警區域預估為中南部、花蓮、台東，北部則要看颱風靠近陸地時的減弱情形。

▲大氣系的預測，台北至少放兩天颱風假。（圖／翻攝自黑特帝大粉專）



台大大氣系的網友在臉書「黑特帝大」粉專發文，「先在這邊立個文！賭上大氣系的招牌！」11月12日至14日，台北至少會放2天颱風假，如果少一天颱風假，就請100份雞排加波霸奶茶。

他進一步指出，若預測完全失準、完全沒放假，則各請300份雞排和珍奶作為補償，並表示發放時間為16日中午12點，地點選在台大傅鐘下方供領取。

貼文曝光，超過6千名網友點讚，留言卡位，「排好隊了」、「我覺得可以率先宣布您的錢包停班停課了」、「會夜排，別讓我失望」、「失準不應該颱風當天發嗎」、「你也許懂大氣，但你不懂蔣萬安的小氣」、「不辣要切，珍奶無糖感恩」、「我找到理由上台北了」。

▲台北市長蔣萬安今日受訪。（圖／記者鄭佩玟攝）



至於是否可能放颱風假？中央氣象署預報員黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，得看縣市政府的風雨考量，中南部、花東可能碰觸到暴風圈，而雨勢是北部、東半部最明顯，特別是東半部。

黃恩鴻分析，預計今傍晚到晚間發海警機率最高，周二上半天發陸警機率最高；鳳凰最靠近台灣時明顯減弱，可能變輕颱，暴風圈會縮小，但可能碰觸到中南部、花東，北部則要看颱風進陸地時的減弱情形；颱風有機會登陸中南部，時間偏向周三晚上機會較高。

台北市長蔣萬安今受訪表示，鳳凰颱風轉向角度、路徑、速度都高度不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。