台積電設廠利多！建商賤賣店面反悔偷偷轉售　判還2822萬價差

▲高雄房市示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

台積電在高雄設廠帶動房市狂飆，一名曾姓女子2019年時向知名建商購買橋頭一間預售屋店面，談妥1810萬元並下定金10萬元，後因台積電設廠利多消息讓橋頭區的房市猛漲，建設公司不但反悔，還以4452萬元將店面轉售他人，並辯稱當初並沒有同意要以1810萬賣給曾女，曾女氣得提告，法院審理後，認為雙方的契約有效，建設公司應賠償2822萬元。

判決指出，曾姓女子2019年7月間看上某知名建商在橋頭推出的預售案，並透過代銷公司經理洽談價格，後來雙方議定以1810萬元成交，曾女也當場付訂金10萬元。

不料，就在雙方準備簽訂正式買賣契約時，建設公司竟因當時台積電到橋頭設廠利多消息發佈，竟反悔不認帳，說並未同意以這樣的價格出售，後來該建案蓋好後，還以4452萬元轉售給他人。

曾女不甘心這麼大的建設公司說變就變，答應了還能反悔，害她損失2822萬元，於是提告求償。

法院審理時，建設公司辯稱，雙方就房、地買賣價金具體付款方式、契約簽訂日期及有關其他費用之負擔、貸款、交屋約定、違約等都沒有合意，買賣契約無從成立，且預訂單上並有註明「此價位須經公司同意，否則已繳價金無息退還」、「此價位須經公司同意始可售出，如不同意原金無息退還，均無條件解約」，也多次寄發存證信函給曾女強調「沒有要訂立合約」，主張免賠。

橋頭地院審視雙方簽訂的合約後，認定雙方的買賣預約已成立，未經合法解除，仍屬有效合約，建設公司負有簽立買賣本約的義務，卻在未訂立本約前，擅將該房地出售予第3人並辦妥所有權移轉登記，因此判建設公司應賠償曾女2822萬元。全案上訴後，高雄高分院維持原判決，全案仍可上訴。