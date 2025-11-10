　
愛情長跑10年被分手！　她向前男友「求償凍卵費」：欠我很多

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲外國一名女子被分手後，試圖向前男友索討人工受孕或凍卵費用。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

外國一名34歲女子被愛情長跑10年的男友提分手，憤而要求對方支付人工受孕或冷凍卵子的費用，作為一種經濟賠償形式，因為「他欠我很多」，在社群媒體上引發熱議。

女子向英國《每日電訊報》專欄「道德金錢」（Moral Money）投稿表示，交往10年的男友突然結束關係，「他告訴我，他覺得自己在38歲還有10年可以享受生活、衝刺事業，沒準備好結婚生子，但他知道這已經成為我的當務之急，所以他要離開。」

女子表示，2人交往期間，她曾為了配合前男友的事業野心而做出職涯犧牲，也曾口頭約定，如果未來有了孩子，將由男方擔任主要經濟來源，如今卻因為前任單方面變心並違背承諾，導致這些人生規畫對她造成巨大傷害，「我覺得他欠我很多，我希望他付出代價。」

▲▼情侶,夫妻,吵架。（圖／CFP）

專欄作家塞康姆（Sam Secomb）表示同情，但坦言不可能透過法律途徑成功求償，建議女子轉變心態，「從向他尋求賠償，轉為投資自己的韌性。」

這篇專欄在社群媒體引發熱烈討論，一些網友表達同情與安慰，但也有人無法認同，「妳自己做出了選擇，而這些選擇是有後果的。妳選擇了那個人，所以沒人會因為妳自由做出的決定而虧欠妳。」

其他網友則提醒想要結婚的人謹慎評估交往時程，「有人聽過2年法則嗎？如果這段關係在2年內沒有進展，是否放棄就取決於你自己了。」

愛情長跑10年被分手！　她向前男友「求償凍卵費」：欠我很多

凍卵最高補助7萬　醫提醒「3類女性」越早做越好

凍卵最高補助7萬　醫提醒「3類女性」越早做越好

國健署今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案，針對因乳癌、血癌等重大疾病治療可能造成生育功能下降或喪失的患者，經專業評估後，女性可申請凍卵補助最高7萬元。對此，醫師也呼籲，「癌友與重大疾病患者」、「遺傳性疾病或卵巢功能異常女性」、「高壓職場族或晚婚女性」應特別留意生育保存的時機。

YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！相愛10年嫁給初戀

YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！相愛10年嫁給初戀

心理學家證實：愛情長跑也能維持新鮮感

心理學家證實：愛情長跑也能維持新鮮感

「凍卵」也有黃金期！醫：別超過38歲

「凍卵」也有黃金期！醫：別超過38歲

「夢想家啦啦隊長」凍卵取17顆　PO巨肚照洩真實身材

「夢想家啦啦隊長」凍卵取17顆　PO巨肚照洩真實身材

