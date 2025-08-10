YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！戀愛10年嫁給初戀　他為愛改吃素

▲兩人交往10年。（圖，下同／翻攝自找蔬食IG）



記者施怡妏／綜合報導

經營蔬食旅遊YouTube頻道的「找蔬食 traveggo」的網紅情侶檔Hao&Yang，於8日在IG宣布兩人結婚的喜訊，兩人攜手走過10年感情長跑，正式步入婚姻，Hao特別選在父親節當天，向已逝的父親「報喜」，「想跟天上的爸爸說，我跟這輩子第二愛我的男人結婚了。」

「這個男人是我第一段戀愛，手一牽就走了10年！」Hao在IG發文，Yang是她的初戀，兩人是大學同學，從學生時期開始交往，她細數Yang貼心的一舉一動。原本是肉食主義者的Yang，因為她開始接觸素食，讓Hao十分感動，「他為了我改變飲食習慣，葷轉素的堅定意志和您為了母親一樣。」

Hao坦言，Yang雖然不浪漫、不愛計畫，但會在她睡不著時幫按腳、吃光她吃不完的食物，還默默扛下生活大小事，就像父親一樣，「他從來不會對我發脾氣，卻會為了正義動怒的樣子，和您一樣；他腦袋動得不快，不精明但純淨的眼神，和您一模一樣。」

Hao透露，被求婚之前，兩人一起到墓園看爸爸，「他站在墓前和您說特別久的話，後來才知道，他已經準備好代替您陪我走完下半輩子了。」Hao在貼文中PO出兩張照片，其實早在6月19日就被求婚了，她在機車後座拍下照片，並寫著「最喜歡跟你一起傍晚時分，買菜又買花，幸福就藏在這種普通日常。」

消息曝光，一票網友獻上祝福，「原來是愛的典範，恭喜你們」、「嗚嗚嗚嗚好感動！世界最可愛善良的情侶要走一輩子了」、「天啊！可以找到和爸爸一樣愛著自己的男人太幸福，恭喜你們」、「好喜歡這段文字，感動」、「愛情長跑實在不容易呀」、「Vegan界的情侶檔youtuber，現在都要改名變成夫妻檔了」。