愛情長跑也可以維持新鮮感！心理學家證明：能從熟悉中不斷發生

▲婚姻不一定是愛情的墳墓，心理學和哲學家證實，長年相處的伴侶也可以持續有新鮮感。（圖／CFP）

文／大石繁宏

譯者／陳正芬

摘自／時報出版《內在富裕》

人在熟悉的事物中是否也能發現豐富性。索倫．齊克果在1843年的著作《非此即彼》，是探討安定與不安定、無聊和興奮、長期和短期、理性和激情、計畫和隨興之間的衝突。

如前面摘要的，這本書將作者A（假設是年輕男性）和作者B（假設是退休法官）並列，A提倡富於美學的人生，或者說是美與冒險的人生，B則提倡承諾的人生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前為止我主張擁抱A的優先順位，也就是新奇、激情、隨興、順其自然。透過嘗試生活中的新事物不斷學習成長。但是，這是通往心理豐富人生的唯一路徑嗎？是否也可能從B的角度，透過深挖一個人或一件事物，從中獲得心理豐富性？

有些人生最豐富的經驗，是在熟悉的人、物或地方有新的發現，我在1991年認識妻子，1999年結婚。我在婚前跟她交往了很久，即使如此，她有很多事是到我們結婚後我才知道，例如我們把房子的牆壁留白了好幾年，我終於想在起居室的牆上掛幾幅畫，當時大約是2010年，距離我第一次遇到她將近20年，我問：「我應該買什麼畫？」妻子回答：「我會畫。」「什麼？」我不曉得她會畫畫。哇！她竟然會畫畫耶！她畫了很多畫，現在我們家的牆壁因為她的作品而生色不少。

我的妻子是個友善但容易焦慮的人，她常常擔心生活中的事可能出錯；她也是個一絲不苟的人，做每件事都很有方法，而且很慢。她有時會花超過半小時寫一封簡短的回覆電郵，她就是那樣的人，所以我預期她的畫色調會偏暗，而且要很久才畫得完，結果我很驚訝地看到她把梨子畫成粉紅色，天空是藍色，用柔和的淡彩創造出蒙德里安（Mondrian）風格的油畫，而且一切都非常非常地快速。

她的畫充滿幸福的氣氛，下筆明快，不拖泥帶水。在她的內心深處她是個非常幸福的人，但是如果我從沒有想要一幅畫掛在我們家的起居室牆上，我或許永遠不會發現妻子性格的這一面，與她在一起20年，發掘了以前不知道的事，豐富了我們雙方。有些事只能在認識一個人很久之後才能得知。

在《非此即彼》中的「B」主張，新奇、激情、即興甚至冒險感能使婚姻長久，他表示「對我而言，這是不斷回到我們初次愛上對方的時候⋯⋯這種回春⋯⋯不僅是悲傷的回眸一瞥，或者對一次經驗如詩般的記憶⋯⋯這是一種行動。」那麼，什麼是行動？答案是內部的行動或反省，包括對上帝感恩。

「這樣的感恩，就像所有祈禱文，結合了行動的元素，不是外在而是內在的意義，在這個情境下是想要抓住初次相戀的時刻。」根據B的說法，宗教情境中的感恩省思，幫助你保留住對伴侶的愛意。

是否有任何證據，證明B有關持續回到初次愛上對方的主張？弗蘭克．芬查姆（Frank Fincham）和他的同僚們針對戀愛關係中的祈禱做過研究。在一次研究中，他們找來目前只和一人談過戀愛的人作為參與者，其中一組被隨機分配到祈禱的條件，在這個條件下，他們被要求每天至少一次為伴侶的福祉祈禱，總共四周。

另一組人只被要求每天花點時間思考自己當天做過什麼。四個星期過去，他們全都要回報是否有不忠於對方的行為，以及對彼此關係的滿意程度。相較控制組，被隨機分派祈禱的參與者，比較不會做出不忠於對方的事，此外分配到祈禱的那組參與者，也覺得他們的戀愛關係更神聖不可侵犯。

在《非此即彼》中，B也主張歷史的元素，或者說共同經驗的記憶，是婚姻之愛所擁有但初戀所缺乏的。「婚姻之愛作為一種同化的過程，明顯可窺見其歷史本質，它嘗試它所體驗的，將體驗回歸自身⋯⋯愛在這過程中萌發，經過測試與淨化，並且使經驗成為彼此共有。」

愛侶經常跟彼此述說相同的故事，例如妻子和我經常講述一個萬聖節故事，那是關於我們的大兒子三歲時打扮成「湯瑪士小火車」（Thomas the Tank Engine）的樣子，妻子製作湯瑪士的服裝，用厚紙板做成火車，裝飾著藍色毛氈布料和黃色跟紅色的緞帶，我負責製作煙囪形狀的帽子。他看起來超級可愛。我們帶他去參加維大校區的大型萬聖節不給糖就搗蛋活動，是個有趣的經驗，直到我們的兒子出了點小意外——細節就不詳述了。

在《非此即彼》中，B談到夥伴關係的培養，婚姻之愛不光是激情和悸動，也是共同擁有逆境的記憶，夥伴關係是從一段時間當中，不斷重複的共同經驗形成。

擁有孩子將愛侶連結在一起，從撫養孩子當中學習新的事物。B說：「生命的完整在孩子身上重演，唯有那時候，人才會對自己的人生有些了解。」當孩子上小學，你會從家長的角度重溫小學歲月，當他們上中學，你將重新體驗在中學的日子，並且注意到你和孩子經驗的類似與相異點。

B使用音樂的詩意再現作為婚姻之愛的比喻：「在音樂中，均等的節奏可能蘊含極大的美感和強大的影響力」——即使是單調的。也就是說，婚姻之愛可能令人感到單調乏味，但單調就像是均等的節拍，只要演奏得當，就能製造出美感和強大的效果。

根據齊克果筆下的B，婚姻之愛可以像是莫里斯．拉威爾（Maurice Ravel）的《波麗露》（Bolero）和飛利普．葛拉斯（Philip Glass）的《變形記》（Metamorphosis），表面上非常單調，深處卻豐富優美。

如何讓火不滅？

如齊克果的B所說的，婚姻的單調可以是美的，但是多數人就像A，可能是無趣的。除了禱告以外，如何為長久的感情關係注入新的活水？阿瑟．亞倫（Art Aron）及同僚進行一項有名的關係實驗，幫助我們回答以上問題。

在這項實驗中，正在交往和已婚的愛侶被隨機分配到兩種條件之一；被分配到「激發新鮮感」任務的人，要在幾片健身房的地墊上來回移動（距離大約30英尺），而且雙手雙膝必須保持著地，之後穿過一片捲成大約3尺高的地墊回到起點。

此外，他們被要求全程攜帶一顆枕頭，不能用手、手臂或牙齒，甚至要保持這種狀態通過障礙物。他們被要求在1分鐘內做3次。至於控制組的愛侶，只要將球輪流滾給彼此。

一如亞倫預測的，完成「激發新鮮感」的愛侶，相較完成無趣任務的愛侶，前者表示關係品質顯著較高，接著研究人員將這些發現，複製在63對已婚愛侶的新樣本，在一項最後的研究中，研究人員在活動前後增加兩個討論的任務，相較處在無趣條件下的愛侶，激發新鮮感任務條件的愛侶不僅表示關係品質較高，在稍後的討論中也展現更多充滿愛意的肢體語言。

亞倫及其同僚發現，從事新鮮和具挑戰性的活動能夠重燃愛意，甚至重燃激情。在另一系列的研究中，他們也發現結婚超過10年的人，有40%表示自己「愛得火熱」，結果顯示永保愛火不滅，是可能的。在另外的研究中，研究人員使用一種神經造像技術，讓參與者看他們伴侶的臉部圖像，以及一位親近友人與一位陌生人的臉部圖像。

參與者平均已21.4年，但當他們看到伴侶的圖像時，腦部與多巴胺獎勵系統相關的區域，相較看到親近友人和陌生人的圖像時顯示出遠遠較強的活化性。因此齊克果的B是對的，因為維持激情長久不衰是可能的。

亞倫有個知名的戀愛關係假定叫作「自我擴張理論」，在開始一段關係時，兩人進行密集的對話，內容中有許多自我揭露，經過一段時間，伴侶成為他們自己的一部分，本質上是擴張了自我。

但是，在互相的自我揭露階段過後，進一步擴張的機會變得有限，亞倫的理論說，在婚姻過程中，對婚姻滿意度下降的典型原因，部分是缺乏新的機會來擴張自我，而從事新奇活動，可以提供進一步自我擴張的機會，愛侶用這種方式體驗「持續地更新復活」。

阿瑟．亞倫在一次訪談中說，他和妻子伊蓮對他們的發現念念不忘。他們去了日本、義大利、塞爾維亞和紐西蘭徒步旅行，為彼此畫肖像，參加賽馬，在大峽谷沿著科羅拉多河泛舟，還去賞鯨。新鮮感對長久在一起的愛侶來說是有效的，一如彼此共同的回想。

★本文摘自《內在富裕：用新體驗取代遺憾，活出充滿故事的人生》，作者大石繁宏，芝加哥大學馬歇爾．菲爾德4世心理學教授（Marshall Field IV Professor of Psychology），也是幸福、意義與文化等領域最具權威的人物之一。



許多人認同「人生要追求幸福與意義」這個標準答案，他提出顛覆觀點，一味追求這兩件事，反而容易陷入舒適圈而「充滿遺憾」。他以「內在富裕」的新概念，強調圓滿的人生來自於不斷探索、擁抱挑戰、冒險，累積各種獨特的經驗與故事。