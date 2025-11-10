　
普發1萬「被爸媽拿走」小孩抗議有用嗎？律師解答：不用經過同意

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝） 

▲「普發1萬」被爸媽拿走，未成年的小孩抗議有用嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「普發一萬」5日起開放登記，有些小朋友、年輕人就忍不住抱怨，雖然普發1萬元，但錢最後也是被爸爸、媽媽拿走。對此，「法老王」王至德律師就發文表示，這筆錢是孩子無償取得的財產，所以屬於「特有財產」，原則上爸媽不用經過孩子的同意，就可以用掉這筆錢，但前提是必須花在孩子身上。

律師王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」上發文表示，有些父母會覺得自己花錢養小孩，所以「普發1萬」就是父母的，但這是不對的，因為父母扶養孩子是法律上的義務，不能因為履行義務，就說小孩的錢是自己的。

王至德指出，法律上有個概念是「未成年人特有財產」，只要是小孩無償取得的財產，都屬於特有財產，而此特點在於，所有權雖是未成年人，但父母可以為了孩子的利益來「使用受益」這個財產，且不必經過未成年同意，換言之，這1萬元是孩子的特有財產，爸媽不用經過孩子的同意，就可以用掉這筆錢，但前提是必須花在孩子身上。

有些父母可能會把錢拿去繳國民義務的學費、當生活費，但王至德表示，因為父母本來就有扶養子女的義務，這些錢本就是父母要出的，所以用在這上面就會有些爭議。若針對基本生活費外的費用，像是買手機、電腦，或是買樂器、娛樂活動，這些都是孩子的利益，所以就沒問題。

最後王至德表示，其實孩子抗議也沒用，因為父母本來就能為了孩子的利益用掉，不必經過同意，就算父母不用掉，未成年人除了日常所必需的行為外，所有的法律行為本來也都要經過父母同意，無法任意使用這1萬元。至於滿18歲的人，這筆錢就是自己的。

