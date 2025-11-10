普發一萬今起全面開放登記！最快11日入帳　失敗還可以補救

▲普發一萬。（圖／記者周宸亘攝）



記者張靖榕／綜合報導

財政部表示，今年普發現金每人可領取1萬元，提供「登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放」五種領取方式，民眾可依自身情況自由選擇。款項將自11月11日晚間6時起至12日陸續入帳，受理銀行包括各主要公股與民營銀行；官方建議民眾可透過網銀或ATM查詢餘額，以避免尖峰時段系統延遲。

財政部提醒，若登記時輸入的帳號與身分資料不符、帳戶不存在或已結清、帳戶被金融機構列為特殊管制類別等情況，可能導致入帳失敗。系統會自動提示失敗原因，到時可重新登記或改以其他方式領取。若選擇ATM領現，將於11月17日開放；若選擇郵局領現，則於11月24日開放。

此外，自11月13日起，民眾可於普發現金官網查詢登記結果，只需準備身分證或居留證號、金融帳號與健保卡號，即可透過手機、平板或電腦完成操作。登記入帳期限開放至明年4月30日，政府呼籲民眾不用急著登記，也不必擔心錯過領取時限。

財政部同時提醒，近期詐騙集團頻以假冒政府網站或簡訊騙取個資，呼籲民眾務必認明官方網址結尾為「.gov.tw」，而且「gov」前方一定是「.」，不會夾雜數字或多餘英文字。政府不會以簡訊或電話主動通知領錢，更不會要求民眾至ATM或網銀進行轉帳操作。若收到可疑訊息，應立即撥打165反詐騙專線查證，以免受騙。