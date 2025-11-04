　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

▲▼普發1萬元。（圖／行政院）

▲普發一萬來了！財政部明起開放預登記。（圖／行政院）

記者曾羿翔／整理報導

中央政府公告的「全民普發現金一萬元」即將進入登記階段，最快11日晚間就會入帳，17家銀行也推出多項加碼優惠，只要能夠完成指定條件或是刷卡付款累積金額達標，就能夠參與活動，包括抽 iPhone 17、日本來回機票，甚至可再享10萬回饋金抽獎機會，等同讓一萬元「再放大」。

本次普發一萬元有五大領取管道，包括「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局臨櫃領現」、「造冊發放」等方式。其中「ATM領現」，時間為11月17日起至明年4月30日止前往指定金融機構（含郵局）實體ATM機臺領取。以及「線上登記入帳」，11月5日起至「https://10000.gov.tw/」官方網站登記，輸入個人資料及填寫金融機構帳號。

17銀行加碼方案整理於以下：

中國信託銀行
11 月 17 日起至 12 月 31 日，只要持金融卡至中國信託銀行 ATM 領取普發現金，即可抽「Nintendo Switch 2 主機」+「瑪利歐賽車世界」同捆組。另加碼提供三大好康，包括價值超過 6,000 元的優惠大禮包；首次綁定中信銀行 LINE 官方帳號送 OPENPOINT 50 點；以及 7-ELEVEN 指定商品買 2 送 2 獨家優惠。

台新銀行
可選 ATM 領現或登記入帳至台新帳戶。ATM領取期間（2025/11/17‑12/14）可參加「天天加碼抽大獎」，最高抽 10,000 點台新Point（1點=1元）。線上登記入帳（2025/11/5‑12/14）並成功入帳，抽獎獎金亦為 10,000 點。新戶開立數位帳戶 Richart，還有額外贈品（如行動電源）可拿。

台北富邦銀行
ATM 領現（2025/11/17‑12/31）或選擇「登記入帳」至帳戶。綁定銀行 LINE 官方帳號、使用金融卡至 ATM 領現即可參加抽獎，獎項包括 iPhone 17 Pro 256GB、mo幣 1 萬元、5,000元、2,000元、500元。

永豐銀行
選「線上登記入帳」至永豐帳戶（含其數位帳戶 DAWHO）或 ATM 領現。
登記入帳者抽小蜜豐金 Bee 16,888 點（3 名）或遠東SOGO即享券5,000元（2 名）。ATM 提領者抽日本沖繩雙人來回機票（2 名）、大全聯1萬元禮券（5 名）

玉山銀行
選擇登記入帳至帳戶，另有針對「數位帳戶新戶」的專屬任務。
一般存戶登記入帳並綁定 LINE 個人化通知者，可抽 iPhone 17 Pro、日幣10萬圓、刷卡金1萬元／8,000／5,000元。新戶若首次開立台幣+外幣數位帳戶並輸入代碼「CASH10K」，完成指定任務享刷卡金800元。名額限2萬名。

元大銀行
2025年11月5日至2026年2月28日，選擇「登記入帳」方式，指定入帳至「元大銀行台幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。此外，凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金！

LINE Bank (純網銀)
設定「登記入帳」至 LINE Bank 主帳戶（不限新舊戶）並成功入帳者。10/28‑12/31期間有 1 次抽新台幣 39,900 元現金機會。如為新戶，還可再額外再抽 1 次。

土地銀行
選擇「ATM 提領」（2025/11/17‑2026/01/16）至土地銀行ATM 領取一萬元可參加抽獎，抽獎名額 890 名，最大獎為台灣Pay紅利點數80,000點（等值新台幣8,000元）10名，次獎8,000點80名、800點800名。需綁定「台灣Pay」或其行動支付 APP。

台灣銀行
以「台銀數存新戶」為對象，普發1萬入帳新台幣數位帳戶，再完成指定任務，就能拿到最高500元回饋金。

台灣企銀
完成「登記入帳」或「ATM領現」，有機會抽到現金2萬元3名、現金1萬元7名等多項好禮，共抽出510名中獎人。另也宣布再加碼，加入Hokii數位會員可再享1次抽獎機會。

兆豐銀行
選擇「登記入帳」至兆豐銀帳戶，並以兆豐信用卡消費滿額，抽10,000元刷卡金1名、猛獅文青包20名及行李電子秤50名。

華南銀行
選擇「登記入帳」，並完成華銀LINE個人化服務綁定，可抽 iPhone 17 （256 GB）10台；早鳥登錄還可獲 LINE Points 50點。

第一銀行
選擇「登記入帳」，可抽「台灣Pay 紅利點數」100,000點（5名）、50,000點（60名）等。選擇「ATM領現」，可抽mo幣5000點，共2名

上海商業儲蓄銀行
宣布推出「登記入帳抽 iPhone」活動，2025年11月 5日至 2026 年1月31日止，登記普發現金入帳至上海商銀帳戶，並完成LINE綁定即可參加抽獎。綁定入帳客戶用 Debit 卡消費，單筆滿千再獲得一次抽獎機會，期間新客戶開戶，並開通網銀，加碼五次抽獎機會。

彰化銀行
選擇「登記入帳」至彰銀，持彰銀卡消費完成指定任務，抽6萬元刷卡金（1名）。若選擇旗下e財寶數位帳戶，還可抽1萬元柴寶幣（共1,200名）搭配基金手續費限時折扣，理財超值再升級。

合庫銀行
1.ATM領現抽獎活動：
(1)選合庫ATM領現抽iPhone 17（25 6GB），共5台。

(2)用合庫金融卡再加碼抽台灣Pay紅利點數888點，共3000名。

2.合庫萬元加倍送抽獎活動
選合庫「登記入帳」或「ATM領現」，並使用合庫信用卡一般消費累積達1萬元即獲得一次抽獎機會。抽8萬元刷卡金1名、1萬元刷卡金5名、1千元刷卡金50名及100元刷卡金500名。

台中銀行
「登記入帳」即可獲得抽獎機會，最高全聯頂規好禮組1萬元即享券（2名）、全聯頂規好禮組2千元即享券（5名）、全聯頂規好禮組1千元即享券（250名）；入帳數位帳戶再抽四大超商好禮券500元（20名）

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

▲▼普發現金懶人包,行政院,財政部。（圖／行政院提供）

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我
快訊／玉山金、三商壽重大訊息：明日暫停交易
外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境
黃明志上月出庭應訊內幕首度曝光！
普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回
顧家貨車駕駛遭撞死！妻忍悲相驗：什麼都沒了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

每日「一杯綠」變趨勢！綠量堅持打造100%無添加綠色營養　如喝水般自然補充忙碌生活也能維持好狀態

台鐵「保安周」首日連爆7狀況　過半都是設備故障

離婚財產怎麼分？「踩錯1個點」人財兩失　律師公開8重點

普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

吳興國重現「莎士比亞傳奇作品」　《暴風雨》12月起北中南巡演

換季洗衣注意！「防水材質」別丟機洗　專家：洗衣機易暴走

變謀殺案！醫推理黃明志「被起訴原因」：1舉動極可能引發猝死

捷運月台門上「藏神祕數字」要做什麼？答案曝光：乘客用得上

豬瘟案場廚餘來源不只1處　中市府疑豬農「偷開車想滅證」

鳳凰颱風估明天清晨生成　下周還有東北季風報到

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

萬聖節女兒眼睛腫一包　被誤認鐘樓怪人發糖果

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我

穩定幣顛覆貨幣結算架構　貿協邀日、韓、星專家來台現身說法

黃金超跑聯合拍賣會！麥拉倫未落槌　黃金條塊78萬8500拍出

快訊／玉山金、三商壽快成親　明日皆暫停交易

《失戀33天》白百何疑不滿「獎項分給男主」　發文吐槽：還能這麼操作

婚育宅限住12年遭批「孩子國小畢就得搬」　卓榮泰：達標後可放寬

UCC成效遭質疑　石崇良坦言「改變要時間」：實施半年後整體檢討

明年APEC中國稱遵守一中原則免擔心　外交部抗議：絕不接受矮化台灣

男星被劈腿「又誤當創作女星小王」！　痛揭戀愛黑歷史

外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境

GD演唱會後直奔金豬　好友李洙赫愛相隨（？）

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

普發現金議題燒進議會　張麗善：雲林沒條件普發

雲林縣議會昨（3）日總質詢，議員關切「普發現金」議題，縣長張麗善一句「現階段雲林縣沒有條件普發現金」，語氣堅定卻也無奈。她說，雲林縣有65萬多人，若人人普發1萬元就要65億元，她雖已還債100億元，但尚有127億元債務。

今年「大到不能倒」銀行名單開獎！　中信銀等6家連莊

今年「大到不能倒」銀行名單開獎！　中信銀等6家連莊

旅展周五開跑！首爾4日遊9999元起　歐洲團寒假訂單增3倍

旅展周五開跑！首爾4日遊9999元起　歐洲團寒假訂單增3倍

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

領1萬當心變匯款　警走入美髮店宣導防詐

領1萬當心變匯款　警走入美髮店宣導防詐

普發現金普發一萬銀行加碼

快訊／護理女神謝侑芯變謀殺案！　吉隆坡警方證實

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

快訊／閃兵案再添1人！薛仕凌赴「新北檢自首」

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／美女藥頭正面曝　疑48小時馬拉松毒極樂趴奪2命

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

AV女神引退6年震撼復出　昔被老公抓包離婚

快訊／大馬警方宣布：正式通緝黃明志！

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

謝侑芯與黃明志一晚奢華房價曝光

