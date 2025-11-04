普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回家

▲普發一萬來了！財政部明起開放預登記。（圖／行政院）

記者曾羿翔／整理報導

中央政府公告的「全民普發現金一萬元」即將進入登記階段，最快11日晚間就會入帳，17家銀行也推出多項加碼優惠，只要能夠完成指定條件或是刷卡付款累積金額達標，就能夠參與活動，包括抽 iPhone 17、日本來回機票，甚至可再享10萬回饋金抽獎機會，等同讓一萬元「再放大」。



本次普發一萬元有五大領取管道，包括「直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局臨櫃領現」、「造冊發放」等方式。其中「ATM領現」，時間為11月17日起至明年4月30日止前往指定金融機構（含郵局）實體ATM機臺領取。以及「線上登記入帳」，11月5日起至「https://10000.gov.tw/」官方網站登記，輸入個人資料及填寫金融機構帳號。

17銀行加碼方案整理於以下：

中國信託銀行

11 月 17 日起至 12 月 31 日，只要持金融卡至中國信託銀行 ATM 領取普發現金，即可抽「Nintendo Switch 2 主機」+「瑪利歐賽車世界」同捆組。另加碼提供三大好康，包括價值超過 6,000 元的優惠大禮包；首次綁定中信銀行 LINE 官方帳號送 OPENPOINT 50 點；以及 7-ELEVEN 指定商品買 2 送 2 獨家優惠。

台新銀行

可選 ATM 領現或登記入帳至台新帳戶。ATM領取期間（2025/11/17‑12/14）可參加「天天加碼抽大獎」，最高抽 10,000 點台新Point（1點=1元）。線上登記入帳（2025/11/5‑12/14）並成功入帳，抽獎獎金亦為 10,000 點。新戶開立數位帳戶 Richart，還有額外贈品（如行動電源）可拿。



台北富邦銀行

ATM 領現（2025/11/17‑12/31）或選擇「登記入帳」至帳戶。綁定銀行 LINE 官方帳號、使用金融卡至 ATM 領現即可參加抽獎，獎項包括 iPhone 17 Pro 256GB、mo幣 1 萬元、5,000元、2,000元、500元。



永豐銀行

選「線上登記入帳」至永豐帳戶（含其數位帳戶 DAWHO）或 ATM 領現。

登記入帳者抽小蜜豐金 Bee 16,888 點（3 名）或遠東SOGO即享券5,000元（2 名）。ATM 提領者抽日本沖繩雙人來回機票（2 名）、大全聯1萬元禮券（5 名）



玉山銀行

選擇登記入帳至帳戶，另有針對「數位帳戶新戶」的專屬任務。

一般存戶登記入帳並綁定 LINE 個人化通知者，可抽 iPhone 17 Pro、日幣10萬圓、刷卡金1萬元／8,000／5,000元。新戶若首次開立台幣+外幣數位帳戶並輸入代碼「CASH10K」，完成指定任務享刷卡金800元。名額限2萬名。



元大銀行

2025年11月5日至2026年2月28日，選擇「登記入帳」方式，指定入帳至「元大銀行台幣存款帳戶」，或是持元大銀行金融卡至全台「元大銀行ATM」領現，即可參加抽獎，有機會抽中1萬元回饋金。此外，凡指定入帳至「元大銀行數位存款帳戶」，即可再享10萬元回饋金的加碼抽獎機會，最高一次能抱走11萬元現金！



LINE Bank (純網銀)

設定「登記入帳」至 LINE Bank 主帳戶（不限新舊戶）並成功入帳者。10/28‑12/31期間有 1 次抽新台幣 39,900 元現金機會。如為新戶，還可再額外再抽 1 次。



土地銀行

選擇「ATM 提領」（2025/11/17‑2026/01/16）至土地銀行ATM 領取一萬元可參加抽獎，抽獎名額 890 名，最大獎為台灣Pay紅利點數80,000點（等值新台幣8,000元）10名，次獎8,000點80名、800點800名。需綁定「台灣Pay」或其行動支付 APP。



台灣銀行

以「台銀數存新戶」為對象，普發1萬入帳新台幣數位帳戶，再完成指定任務，就能拿到最高500元回饋金。

台灣企銀

完成「登記入帳」或「ATM領現」，有機會抽到現金2萬元3名、現金1萬元7名等多項好禮，共抽出510名中獎人。另也宣布再加碼，加入Hokii數位會員可再享1次抽獎機會。



兆豐銀行

選擇「登記入帳」至兆豐銀帳戶，並以兆豐信用卡消費滿額，抽10,000元刷卡金1名、猛獅文青包20名及行李電子秤50名。



華南銀行

選擇「登記入帳」，並完成華銀LINE個人化服務綁定，可抽 iPhone 17 （256 GB）10台；早鳥登錄還可獲 LINE Points 50點。



第一銀行

選擇「登記入帳」，可抽「台灣Pay 紅利點數」100,000點（5名）、50,000點（60名）等。選擇「ATM領現」，可抽mo幣5000點，共2名



上海商業儲蓄銀行

宣布推出「登記入帳抽 iPhone」活動，2025年11月 5日至 2026 年1月31日止，登記普發現金入帳至上海商銀帳戶，並完成LINE綁定即可參加抽獎。綁定入帳客戶用 Debit 卡消費，單筆滿千再獲得一次抽獎機會，期間新客戶開戶，並開通網銀，加碼五次抽獎機會。



彰化銀行

選擇「登記入帳」至彰銀，持彰銀卡消費完成指定任務，抽6萬元刷卡金（1名）。若選擇旗下e財寶數位帳戶，還可抽1萬元柴寶幣（共1,200名）搭配基金手續費限時折扣，理財超值再升級。



合庫銀行

1.ATM領現抽獎活動：

(1)選合庫ATM領現抽iPhone 17（25 6GB），共5台。

(2)用合庫金融卡再加碼抽台灣Pay紅利點數888點，共3000名。

2.合庫萬元加倍送抽獎活動

選合庫「登記入帳」或「ATM領現」，並使用合庫信用卡一般消費累積達1萬元即獲得一次抽獎機會。抽8萬元刷卡金1名、1萬元刷卡金5名、1千元刷卡金50名及100元刷卡金500名。



台中銀行

「登記入帳」即可獲得抽獎機會，最高全聯頂規好禮組1萬元即享券（2名）、全聯頂規好禮組2千元即享券（5名）、全聯頂規好禮組1千元即享券（250名）；入帳數位帳戶再抽四大超商好禮券500元（20名）









