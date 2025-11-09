遭控「策劃暗殺」以色列駐墨大使！　伊朗嚴正駁斥：全是謊言

▲以色列駐墨西哥大使克蘭茲-奈格（Einat Kranz-Neiger）傳遭伊朗策劃暗殺失敗。（圖／Ｘ／@EinatKranz）



記者王佩翊／編譯

伊朗被指控企圖暗殺以色列駐墨西哥大使失敗，德黑蘭當局7日嚴正駁斥這項傳言，並強烈譴責這項指控是「憑空捏造的謊言」，目的在於破壞伊朗與墨西哥之間的外交關係。

根據《安納杜魯新聞社》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」被美國媒體Axios踢爆，曾試圖暗殺以色列駐墨西哥大使克蘭茲-奈格（Einat Kranz-Neiger），所幸墨西哥當局及時阻止這起陰謀，以色列外交部也證實了這項消息。

美方官員透露，這項暗殺計畫於2024年底啟動，並在2025年初被成功瓦解。

對此，伊朗駐墨西哥大使館7日發表聲明表示，相關報導屬於「重大不實消息與媒體造假，意圖損害伊朗與墨西哥之間的友好歷史關係」。聲明強調，「伊朗斷然拒絕這些毫無根據的指控，我們絕不會傷害墨西哥朋友的良好形象。背叛墨西哥的利益就等於背叛我們自己，尊重墨西哥法律始終是我們的最優先考量。」

墨西哥政府也跳出來澄清。墨西哥外交部明確表態稱，未曾接獲任何針對該名以色列大使的攻擊報告，也否認國內安全部隊曾經阻止類似行動。墨西哥外交部在官方聲明中重申，「外交部再次承諾與所有在我國獲得認證的外交使團保持公開且持續的溝通。」

墨西哥當局進一步強調，該國將在國家主權框架下，持續致力於「與所有安全機構進行尊重且和諧的合作」。

