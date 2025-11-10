11月這「3生肖」運勢最旺！屬兔貴人帶你起飛　這類人事業飆升

▲3生肖11月「財星照命」準備迎接大好運。（示意圖／翻攝photoAC）

圖文／CTWANT

時序已來到11月，命理專欄「十二生肖運勢」即列出3個在11月將迎來旺盛財運的生肖，尤其是屬兔的朋友，這個月（11月）要留意身邊「貴人提點」，財富自然就能源源不絕地流入口袋。

●生肖虎

屬虎的人在11月運勢非常旺盛，將迎來新的發展機會，工作中將連續遇到貴人，輕鬆應付各種挑戰。這段期間，屬虎的人事業將快速提升，資金收入也會增加。他們一向勤奮努力，有著明確的目標和遠景規劃。儘管今年面臨許多挑戰，但只要保持積極努力，屬虎的人就能獲得巨大的發展。

●生肖兔

屬兔的人以腳踏實地和高智商情商著稱，他們天生自信且有魅力，非常適合創業。從11月開始，屬兔的人將迎來運勢的飆升，出門逢貴，事業突飛猛進，生意興旺。他們的財運將隨著事業的發展而水漲船高。只要屬兔的人能夠抓住機遇，他們將能賺得盆滿缽滿，金庫爆倉。

●生肖羊

屬羊的人心思細膩，精明能幹，足智多謀。在11月份裡，他們將迎來枯木逢春般的好運，一切發展順心如意，大吉大利。沒有了霉運的干擾，他們的心情將變得愉悅，健康也將得到改善。如果屬羊的人能夠充分利用這一機遇，他們有望升官發財，實現財務自由，為未來的發展打下堅實的基礎。

