趙少康涉亮票遭起訴求重刑　羅智強聲援：又是司法追殺？

▲726投票當天，羅智強陪同趙少康投票。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台北地檢署6日起訴中廣前董事長趙少康在726大罷免投票中涉嫌亮票，並指趙犯後態度不佳，請求法院處以重刑。對此，國民黨立委羅智強今（9日）表示，過往從未聽聞有因亮票而遭判刑者，檢察官卻仍執意起訴，還要求法院從重量刑，讓人懷疑，這是否又是奉旨辦案，司法追殺？

趙少康在7月26日全國大罷免投票日時，在離開圈票處後，被媒體拍下2度亮出選票的畫面，雖然趙事後回應稱是一時失誤，還說：「誰知道你們（媒體）拿長鏡頭定格拍呢？只是表示有投票而已。」但北檢調查認定趙故意亮票，事後卸詞推託，態度顯不足取，6日依違反《公職人員選罷法》起訴，並請法院從重量刑。

對此，羅智強9日在臉書說，「趙少康加油」，趙少康在726反惡罷投票時不小心把選票的背面當成正面展示給記者拍攝後，第一時即承認錯誤，且應訊時向檢察官如實還原當天過程，但檢察官仍提起公訴，並指趙「犯後態度不佳」，還要法院「從重量刑」。

羅智強表示，大罷免期間，趙少康全力支援反惡罷活動，甚至自己辦了兩場大型造勢，所以如趙所說，趙反惡罷的立場無人不知，根本不需要藉故意亮票表明心跡，並無違法動機，且《公職人員選罷法》也規定，若投票人亮票後，「經選務人員制止並要求其退出，卻拒絕離開或繼續亮票」，才構成犯罪。

羅智強說，過往從未聽聞有因亮票而遭判刑者，檢察官卻仍執意起訴，還要求法院從重量刑，不僅讓趙少康感到錯愕，更讓人懷疑，這是否又是奉旨辦案，司法追殺？大罷免大失敗，民進黨還不甘願收手，要浪費社會與司法資源到什麼時候？