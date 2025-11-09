　
社會 社會焦點 保障人權

高雄騎士離譜神技！後座載「巨型水塔桶」趴趴走　警要開罰了

記者賴文萱／高雄報導

高雄有民眾在路上直擊，一名騎士後座載著一個超巨大的銀色水塔桶在停紅燈，從側面看，該水塔桶的體積甚至已將騎士整個人遮蓋住，危險行徑讓直擊網友傻眼直呼「台灣的機車騎士沒有極限」。對此，高雄警方查證後，確認該騎士載物行為已違規，將依相關事證進行舉發開罰。

▲▼高雄騎士神技！後座載「巨型水塔桶」停紅燈　警要開罰了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲高雄網友直擊，騎士後座載「巨型水塔桶」，行徑相當危險。（圖／翻攝爆廢公社）

一名網友在FB「爆廢公社」分享一張照片，只見畫面中，一名騎士用機車載著一個巨型的水塔桶，其體積大到幾乎佔據整個機車座椅，從後面看，騎士整個人也被遮蓋住，行徑相當危險，忍不住直呼「台灣的機車騎士~沒有極限」。

▲▼高雄騎士神技！後座載「巨型水塔桶」停紅燈　警要開罰了。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼高雄騎士神技！後座載「巨型水塔桶」趴走。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄騎士神技！後座載「巨型水塔桶」停紅燈　警要開罰了。（圖／翻攝爆廢公社）

其他網友見狀後紛紛留言，「我看過兩個外勞騎車載雙人彈簧床的，還沒綁繩固定的」、「啊！怎騎？後面車危險喔」、「這樣也可以@@⋯⋯真的刷新三觀了」、「我就問，台灣人騎機車，汽車以外有啥不能載的」。

對此，警方查證後指出，事件發生在5日19時45分許，地點則在「三民區澄清路與建國路口」，但未接獲相關報案資料。不過，經檢視影像，該車輛載運物品高度及寬度皆已超出法定限制，已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰，本分局將依相關事證進行舉發。

三民第二分局呼籲，駕駛人載運貨物應確實固定、妥善封閉，且務必遵守相關載運規定，以保障自身及其他用路人安全。

11/07 全台詐欺最新數據

446 2 2716 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鳳凰體型超大！粉專示警「撲台強風暴雨3大時程」　網驚：天佑台
捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后
美股崩盤恐迎血洗修正　專家曝「最神準指標」！預警跌幅16%
「每天喝水3000毫升」出現驚人變化！　營養師：胃口小、體重
國道雙屍掛車頭　預拌車「方向盤鎖死」又翻！在地驚：抓交替？
泥醉女上錯車！他傳訊問友「撿屍會被抓嗎」載走性侵　下場慘了

高雄機車違規警方行為

