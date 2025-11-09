花蓮通緝犯拒捕「持刀襲警」劫車逃逸！躲3天外出用餐狼狽落網

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警方6日下午3時許於台9線進行巡邏時，發現一名騎士違規左轉，立刻上前攔查，並認出該名騎士游姓男子（59歲）為毒品列管人口，且為竊盜通緝犯；游男見到警方後立即驅車逃逸，雙方一度爆發扭打拉扯，過程中游嫌為求脫身，竟還持刀襲警劫車逃逸。

▲游嫌與友人外出用餐時現身，員警隨即一擁而上壓制逮捕，當場起獲犯案用折疊刀一把。（圖／鳳林警分局提供，下同）

警方一路尾隨追緝，並於平等路成功攔停游嫌，並發現游疑似是通緝份，查驗身分時游多次拒絕配合，並衝撞員警，甚至持刀襲警反抗，在混亂中丟下機車跑離現場。

鳳林分局與警察局刑警大隊立即組成專案小組，沿線調閱監視器，迅速鎖定嫌疑人藏匿於花蓮市大陳一村附近。

游嫌一路沿著台9線逃跑，見到路上一輛自小客停等紅燈，立即上前開啟車門，並持刀脅迫女駕駛；女子見狀嚇傻，立即下車，游嫌則趁機鑽入駕駛座駕車逃逸。

專案小組連夜部署警力，於重要路口埋伏。並於11月8日上午11時30分，游嫌與友人外出用餐時現身，員警隨即一擁而上，將其壓制逮捕，當場起獲犯案用折疊刀一把。

經查，游嫌逃逸後不敢返回住處，搭車北上投靠花蓮市友人，企圖躲避追緝。全案依殺人未遂、強盜、妨害公務及通緝（歸案）等罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。

鳳林警分局重申，任何挑戰公權力、不法之徒，警方必依法嚴正執法、緝捕歸案，絕不寬貸。

