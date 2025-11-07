花蓮人注意！通緝犯拒捕「持刀襲警」　路邊隨機劫車逃逸中

▲花蓮竊盜通緝犯持刀劫車，棄車逃逸中。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮警方6日下午3時許於台9線進行巡邏時，發現一名騎士違規左轉，立刻上前攔查，並認出該名騎士游姓男子(59歲)為毒品列管人口，且為竊盜通緝犯；游男見到警方後立即驅車逃逸，雙方一度爆發扭打拉扯，過程中游嫌為求脫身，竟還持刀襲警，甚至劫車逃逸，目前警方正在全力追捕中。

警方調查，游男為轄內毒品列管人口，因涉犯竊盜罪遭判刑11個月，但到報到日期游男卻依規定未現身入監，因此於今年9月遭花蓮地檢署發布通緝。警方6日下午執行巡邏勤務時，發現一輛機車行經鳳林鎮台9線與平等路口時，未依規定行駛內側車道，並欲違規左轉平等路，立即將其攔下盤查；游嫌見警後未停下，當即加速逃逸。

警方一路尾隨追緝，並於平等路成功攔停游嫌，並發現游疑似是通緝份，查驗身分時游多次拒絕配合，並衝撞員警，甚至持刀襲警反抗，在混亂中丟下機車跑離現場。

游嫌一路沿著台9線逃跑，見到路上一輛自小客停等紅燈，立即上前開啟車門，並持刀脅迫女駕駛；女子見狀嚇傻，立即下車，游嫌則趁機鑽入駕駛座駕車逃逸。

警方持續追捕，發現該輛劫來的贓車被棄置於豐田車站附近，游嫌下車後步行逃逸。目前警方已調閱沿途路口監視器，全力追查游嫌行蹤，並查證是否有人員接應。