違停飄毒味！高雄男猛撞警車逃逸　「警連開6槍」逮1少年

記者賴文萱／高雄報導

高雄深夜驚傳槍響！9日凌晨3點多，一輛自小客車在路口違規停放，員警巡邏見狀上前盤查，未料一接近時就聞到濃濃毒品味，駕駛隨後猛撞巡邏車及員警拒檢逃逸。警方為制止駕駛朝該車開了6槍，逮到一名17歲男子，後續已鎖定對象查緝中。

▲高雄警深夜盤查違停聞毒味，男猛撞警車逃逸。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局中山所巡邏警組9日凌晨3時25分執行勤務時，於明星街與南台路口發現一輛自小客車違規停放，且車上2名男子形跡可疑，因此上前盤查。

▲高雄警深夜盤查違停聞毒味！男猛撞警車逃逸。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警上前盤查時，現場散發濃厚毒品氣味，駕駛見狀竟隨即發動車輛拒檢逃逸，先是撞擊巡邏車後，又衝撞一名執勤員警，造成巡邏車右側車身損壞，該員警左手前臂擦挫傷，所幸經醫治縫合後傷勢無大礙。

▲▼高雄男猛撞警車逃逸，1警受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

為制止該駕駛持續衝撞，員警當場依法使用警械，朝車輛左側前、後輪射擊6發，但該車仍趁隙加速逃逸。其中一名17歲副駕駛未成年少年由警方留置於現場，並帶返派出所偵辦。

據了解，拒檢逃逸駕駛為35歲黃男，他與副駕駛座未成年少年為朋友關係，後續將全力查緝到案。