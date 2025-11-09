陳其邁發文力挺選新北市長　蘇巧慧幽默喊：照片可選漂亮一點

▲高雄市長陳其邁發文力挺民進黨立委蘇巧慧選新北市長。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁 Chen Chi-Mai）

記者詹詠淇／台北報導

高雄市長陳其邁今（9日）在臉書發文表示，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧和他是國會同事、政院戰友，一直是理念相同的好夥伴，相信蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選，他會全力支持蘇巧慧。對此，蘇巧慧說，陳其邁一直是她非常尊敬政治上的學長，感謝陳其邁願意發文鼓勵她，「唯一就是說，我覺得他照片可以選得再漂亮一點」。

蘇巧慧今（9日）上午出席同黨立委吳秉叡主辦的活動「大秉叔叔氣墊樂園」，並接受媒體聯訪。談及高雄市長陳其邁發文力挺，蘇巧慧說，「說同事其實是有一點不好意思啦，但是我們確實是在立法院同時擔任過立法委員」。

蘇巧慧指出，陳其邁一直是她非常尊敬政治上的學長，尤其在擔任高雄市長後，不管是招商、城市治理甚至城市行銷，種種面向都表現得非常優秀，大家都覺得高雄進步非常快，這也是未來她希望能夠學習，讓新北市有活力、有進步力、有創造力。陳其邁願意發文鼓勵她，「我真的是非常的感謝」。

蘇巧慧也幽默地說，「唯一就是說，我覺得他照片可以選得再漂亮一點。我跟他有很多漂亮的照片啦，我等一下會把它貼出來。」

至於是否會預設藍白會推出哪位參選人來當競爭對手？蘇巧慧指出，「我準備參選新北市長已經有一段時間，而且非常的努力」，不管是在國會的問政，或者是對地方政見的提出，甚至是在地方勤走基層，都是為了希望在2026年贏得一個服務全新北市民的機會。

「這是我自己的志願，跟任何其他有多少人、有什麼樣的人出來成為競選的對手，其實沒有相關」，蘇巧慧強調，她會照著自己的步調，成為最值得新北市民信任，而且是最能夠給城市帶來新意的參選人。

針對「最強團隊」籌組狀況，蘇巧慧表示，「一直以來我們的團隊其實就有很多優秀的年輕人在加入，同時我們也有很多資深的前輩，走在前面帶領我們在各項的事務上為我們把關，提供意見」，比如她的學長吳秉叡和後進翁震州，其實光是這樣看得出來，已經是三代的政治工作者。

「我們的團隊本來就是資深的、年輕的同時都會一起存在」，蘇巧慧說，未來會廣納各界，不管是已經有政治經驗的，或是這一次第一次加入，想為社會一起奉獻的年輕人，都非常非常歡迎。