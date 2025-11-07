「七賢安居」營建爭議！綠建科技嗆提告國賠　都發局：混淆視聽

▲綠建科技表示自己是合法承攬這起工程 。（圖／綠建科技提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄前金區「七賢安居國宅」工地在10月13日突然掛上另一家營造公司名牌，原本承攬該工程的台灣綠建科技公司則於今（6日）再次發出嚴正聲明，強調自開工以來，綠建始終是唯一合法登記的營造廠，依法負責工地主任費用、安全維護與工程管理，並在多次颱風豪雨侵襲期間留守工地防護搶修，從未撤場或放棄承攬。

綠建指出，內政部所屬的國家住宅及都市更新中心（住都中心）在董事長花敬群主導下，多次以「找不到原營造人」為由，拒絕依法結算與重啟程序，甚至在未完成合法變更手續前，就讓其他廠商掛名進場，嚴重違反《營造業法》第25條及《政府採購法》第65條規定。

公司更指控，住都中心以行政公文誤導外界，宣稱「原營造人已放棄承攬」，此舉缺乏事實依據，涉嫌偽造文書、圖利特定廠商與職權濫用等刑事行為。

▲高雄《七賢安居》建案有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

綠建同時批評，高雄市政府長期放任中央違法作為不查，未盡地方政府監督與工地安全維護責任。自城中城火災以來三年，災民重建進度一再延宕，七賢安居本應是受難家屬安置希望，如今卻變成政治干預與官僚失職的象徵。

「七賢安居不是政績舞台，而是災民的家。政府若讓政治凌駕法律，就是在廢墟上重演災難。」綠建董事長邱于芸說。

邱于芸強調，綠建會依法追責到底，因此公司已委請律師團完成蒐證，將針對內政部、國家住都中心及相關承辦人，針對行政違法、業務登載不實、偽造文書、圖利他人與瀆職等罪嫌，分別向台北與高雄地檢署提告。同時也將依《國家賠償法》提起行政訴訟，要求內政部、住都中心及高雄市政府連帶賠償損失，包括停工期間薪資與維護費、公司名譽損害、工程延宕損失、災後搶修支出及設備折舊等。

高雄市政府都發局回應指出，本案於履約期間，經評估原承攬廠商綠建公司無法按工進正常履約，國家住都中心遂依採購契約規定與其合意終止契約並重新發包，性質屬民事契約事件，若有爭議應循民事訴訟程序處理。

工務局建管處則說明，依《建築法》第26條規定，市府僅負責建造、使用或拆除許可核發，若涉及私權糾紛，應由起造人、設計人、監造人或承造人各自依法負責；本案起造人為國家住都中心，目前工地處於停工狀態，市府已促請該中心妥善維護工地安全。

都發局也強調目前國家住都中心已於今年10月31日完成重新發包決標，工程可望接續進行，預計2029年9月完工。社會局也表示，已運用民間捐款持續協助城中城受災戶安置，約有36人表示若未來七賢安居租金合理，將考慮承租。

市府強調，綠建公司不循正常程序解決爭議，刻意混淆視聽，對此立場無法認同。