　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「七賢安居」營建爭議！綠建科技嗆提告國賠　都發局：混淆視聽

▲綠建科技表示自己是合法承攬這起工程 。（圖／綠建科技提供）

▲綠建科技表示自己是合法承攬這起工程 。（圖／綠建科技提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄前金區「七賢安居國宅」工地在10月13日突然掛上另一家營造公司名牌，原本承攬該工程的台灣綠建科技公司則於今（6日）再次發出嚴正聲明，強調自開工以來，綠建始終是唯一合法登記的營造廠，依法負責工地主任費用、安全維護與工程管理，並在多次颱風豪雨侵襲期間留守工地防護搶修，從未撤場或放棄承攬。

綠建指出，內政部所屬的國家住宅及都市更新中心（住都中心）在董事長花敬群主導下，多次以「找不到原營造人」為由，拒絕依法結算與重啟程序，甚至在未完成合法變更手續前，就讓其他廠商掛名進場，嚴重違反《營造業法》第25條及《政府採購法》第65條規定。

公司更指控，住都中心以行政公文誤導外界，宣稱「原營造人已放棄承攬」，此舉缺乏事實依據，涉嫌偽造文書、圖利特定廠商與職權濫用等刑事行為。

▲高雄《七賢安居》建案有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄《七賢安居》建案有爭議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

綠建同時批評，高雄市政府長期放任中央違法作為不查，未盡地方政府監督與工地安全維護責任。自城中城火災以來三年，災民重建進度一再延宕，七賢安居本應是受難家屬安置希望，如今卻變成政治干預與官僚失職的象徵。

「七賢安居不是政績舞台，而是災民的家。政府若讓政治凌駕法律，就是在廢墟上重演災難。」綠建董事長邱于芸說。

邱于芸強調，綠建會依法追責到底，因此公司已委請律師團完成蒐證，將針對內政部、國家住都中心及相關承辦人，針對行政違法、業務登載不實、偽造文書、圖利他人與瀆職等罪嫌，分別向台北與高雄地檢署提告。同時也將依《國家賠償法》提起行政訴訟，要求內政部、住都中心及高雄市政府連帶賠償損失，包括停工期間薪資與維護費、公司名譽損害、工程延宕損失、災後搶修支出及設備折舊等。

高雄市政府都發局回應指出，本案於履約期間，經評估原承攬廠商綠建公司無法按工進正常履約，國家住都中心遂依採購契約規定與其合意終止契約並重新發包，性質屬民事契約事件，若有爭議應循民事訴訟程序處理。

工務局建管處則說明，依《建築法》第26條規定，市府僅負責建造、使用或拆除許可核發，若涉及私權糾紛，應由起造人、設計人、監造人或承造人各自依法負責；本案起造人為國家住都中心，目前工地處於停工狀態，市府已促請該中心妥善維護工地安全。

都發局也強調目前國家住都中心已於今年10月31日完成重新發包決標，工程可望接續進行，預計2029年9月完工。社會局也表示，已運用民間捐款持續協助城中城受災戶安置，約有36人表示若未來七賢安居租金合理，將考慮承租。

市府強調，綠建公司不循正常程序解決爭議，刻意混淆視聽，對此立場無法認同。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 6583 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
協助太子集團核心成員關說入境？　藍委：僅協助詢問流程
健保補充保費「480萬人變提款機」　她曝：找錯對象
NCC委員4人被藍白「全封」！　行政院遺憾：將影響民眾權益
普發1萬元別亂花！達人精挑4檔ETF　穩領4%息
才爆「熱戀玖壹壹春風」郭書瑤露面了　認他霸氣承諾：我照顧你
豬隻解封！台中市場拍出629隻豬　售價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

12包太空包掉落匣道「瞬間封路」　大貨車釀禍最高可罰1萬8

酒駕逆行時速破百「撞死騎士還落跑」　屏東惡男判刑2年

約漢來包廂買錶！掏電擊棒劫5支百達翡麗　男擊退搶匪保住2千萬

普發1萬防詐開跑！陳其邁獻聲垃圾車滿街喊　警局長繃緊神經

貨車門沒關緊...右轉「10籠雞蛋」噴出！北車前灑滿地畫面曝

「七賢安居」營建爭議！綠建科技嗆提告國賠　都發局：混淆視聽

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

《頭文字D》輪椅版！阿北街頭狂飆還殺彎慘了　警曝2違規要開罰

花蓮人注意！通緝犯拒捕「持刀襲警」　路邊隨機劫車逃逸中

健身族傻喝「美國乳清蛋白」竟是中國貨　過期還改標奸商判刑

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

「鳳凰」颱風下周北轉最接近台灣！　3地雨勢下到發紫

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

股利二代健保新制=變相加稅？　「根本懲罰上班族、退休族」　專家教你一招避稅

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻受傷染血「坐地抱頭痛哭」：我該怎麼辦

媽媽走後...失智父「一行為懷念她」　苗可麗崩潰爆哭：能陪他多幸福

12包太空包掉落匣道「瞬間封路」　大貨車釀禍最高可罰1萬8

酒駕逆行時速破百「撞死騎士還落跑」　屏東惡男判刑2年

約漢來包廂買錶！掏電擊棒劫5支百達翡麗　男擊退搶匪保住2千萬

普發1萬防詐開跑！陳其邁獻聲垃圾車滿街喊　警局長繃緊神經

貨車門沒關緊...右轉「10籠雞蛋」噴出！北車前灑滿地畫面曝

「七賢安居」營建爭議！綠建科技嗆提告國賠　都發局：混淆視聽

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

《頭文字D》輪椅版！阿北街頭狂飆還殺彎慘了　警曝2違規要開罰

花蓮人注意！通緝犯拒捕「持刀襲警」　路邊隨機劫車逃逸中

健身族傻喝「美國乳清蛋白」竟是中國貨　過期還改標奸商判刑

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹　紐西蘭南島必訪景點

12包太空包掉落匣道「瞬間封路」　大貨車釀禍最高可罰1萬8

護國神山砸1.5兆中科擴廠　3區房市有望喜迎科技盤

北部預售屋「一週價差600萬」他傻了　過來人點1關鍵：待確認

投資新寵　13檔主動式ETF規模突破800億元

酒駕逆行時速破百「撞死騎士還落跑」　屏東惡男判刑2年

協助太子集團核心成員關說入境？　林思銘：僅協助詢問流程

藍白再封殺NCC人事　民進黨團：徵詢在野黨團意見「是可行方向」

【廣編】歐客佬啡嚐回饋檔　即日起至11/16精品咖啡買1送1

退休師反年改喊「繳不起房貸」！他酸：週休7日、月領5萬真苦

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

社會熱門新聞

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

即／國3小貨車追撞大貨車　2死1傷畫面曝

豪宅管委會通知檢方要查　太子集團藏豪車先衝君悅

Andy遭提告2罪「感到相當心寒」　家寧媽未聲請再議不起訴確定

太子集團層峰淫亂內幕曝　台灣正妹海量輸出性服務

航空淫狼指侵學姐「摸到了」判決結果曝

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

涉153次不當管教！彰化幼兒園女師求復職敗訴　暴行曝光

父留鐵皮工廠改建大樓　補償金引爆殺機

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車、機車釀1死7傷

即／太子集團「豪宅管家」30萬交保　北檢將提抗告

更多熱門

相關新聞

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉奶粉　4歲童喝下肚腹瀉

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉奶粉　4歲童喝下肚腹瀉

家長注意了！高雄一名媽媽從大樹藥局購入7罐啟賦羊奶粉，開封時發現奶粉結塊，沒想到後續發現同批購入的奶粉裡，有4罐發霉，而4歲女兒正在喝其中一罐，家長看了簡直快暈倒，痛批「啟賦」被稱作是奶粉界的愛馬仕卻出了大包，小孩喝出問題誰要負責？對此，雀巢公司今（7）日也發布聲明，強調產品安全無虞，對於消費者的疑慮也致上誠摯歉意。

深夜施工險送命！鳳山工人遭自小客撞飛

深夜施工險送命！鳳山工人遭自小客撞飛

高雄正副議長鬧不睦？康裕成曝一張照給答案

高雄正副議長鬧不睦？康裕成曝一張照給答案

高雄身障藝術家聯展用色彩寫下生命韌性

高雄身障藝術家聯展用色彩寫下生命韌性

TWICE演唱會11/22連兩天高雄登場　高鐵加開2班午夜北上列車

TWICE演唱會11/22連兩天高雄登場　高鐵加開2班午夜北上列車

關鍵字：

高雄國宅工程營造公司綠建科技陳其邁花敬群城中城

讀者迴響

熱門新聞

川普宣布減肥藥降價　藥廠高層「當場暈倒」

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

樂天女神認了已分手！

目擊夫殺大小姑急攔阻！妻坐地抱頭痛哭：我該怎麼辦

錯過分流登記　財政部曝補救方式

鳳凰AI預測曝　專家建議4地區提前防颱

鳳凰恐海陸警齊發　路徑估北轉撲台

鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」

愛喝2飲品小心變禿頭　專家勸每日少喝一瓶：多留一撮頭髮

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

光學遙測「古馬雅」最大建築群　竟是宇宙地圖

股利、利息年結2萬要繳補充保費反彈大　行政院急喊卡

鳳凰最快明晚成「超級颱風」！

更多

最夯影音

更多
伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面