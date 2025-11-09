「每天喝水3000毫升」出現驚人變化　營養師：胃口小、體重降

▲營養師分享「每天喝3000毫升的水」，撐過一周會發現代謝變快了。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

最近一名營養師指出，連續喝3000毫升水一周後，代謝變快、水腫消、體重下降，但也有上班族抱怨頻尿太煩，甚至有人喝過頭導致腎炎。專家劉博仁提醒，喝水要少量多次、掌握時機，睡前2至3小時應減少攝取，避免頻尿影響睡眠。每天需水量以「體重×30毫升」計算，喝對時間才能護腎又助代謝。

一名營養師在Threads分享，如果每天養成喝3000毫升開水的習慣，前三天會頻繁跑廁所，是身體在調整體液平衡，堅持一周後，會發現代謝慢慢穩定、排尿沒那麼多次，身體水分利用更有效續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

營養師稱，如果再堅持喝3000毫升的水到1個月，「你會發現胃口變小、水腫沒了、代謝變快，體重也慢慢下降，減肥變得更加順利！」

文章一出，底下網友則是看法兩極化，「你是第一個讓我好像有動力喝水的人」、「喝水有感+1」、「每天都喝3000毫升以上，食量真的變小了，但還是一直跑廁所...煩」、「上班沒辦法一直喝水跑廁所」、「上班不能一直上廁所的人，千萬不要輕易嘗試，我就是喝水太多，憋尿憋到腎盂腎炎...直接住院去」。

事實上，「黃金喝水法則」是少量且多次，還得掌握時機！營養功能醫學專家劉博仁分享，一名女士很養生，每天灌下將近3000毫升的水，雖然喝很多，但因時機不對（常常睡前還喝一大杯），結果晚上頻尿、睡眠品質差，白天精神也不佳。經醫師提醒，當事人睡前2–3小時要減少喝水，改變習慣後，夜間頻尿大幅改善。

不僅如此，劉博仁也遇過一位男士在工地工作流汗多，卻平常不太喝水，某次大量流汗後沒有即時補水，嚴重脫水，引發腦梗塞中風。劉博仁解釋，流汗代表水和電解質都會流失，如果沒有即時補充，會讓血液濃稠、增加腦血管意外風險。

對此，劉博仁分享幾個喝水注意事項，早起先喝一杯溫水、餐前半小時喝一杯、兩餐之間慢慢補水、運動或流汗工作時補水，以及睡前喝水要拿捏。劉博仁強調，喝水不是小事，它跟腎臟、心臟、腦血管健康息息相關，每人每天需要的水量=體重×30毫升（以60公斤的人為例→一天喝約1800毫升）。