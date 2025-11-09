泰雅文化為首場主軸　中市原住民族文化節大雅登場

▲泰雅文化為首場主軸，台中市原住民族文化節大雅登場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

為提升原住民族人參與便利性，台中市年度原住民族文化節今年做出重大變革，首度從過往集中舉辦一場，改為在山、海、屯區各辦一場的「分區辦理」模式。首場活動昨（8）日於大雅區原住民文化館揭開序幕，以泰雅族文化為主題，透過樂舞、美食與市集，展現原民文化的多樣性。

台中市原民會主委楊馨怡表示，過去文化節一年僅一場，族人若錯過便需再等一年，且對居住在不同區域的民眾也造成舟車勞頓。今年改為三場是首次嘗試，希望讓海線、山城與屯區族人都能就近參與，若成效良好，未來將評估擴展至更多行政區，讓文化活動能更「在地扎根」。

▲台中市原住民族文化節後續兩場活動分別在11月15日以及22日舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）



首場活動由大雅區公所承辦，現場除了傳統祈福儀式與跨族群的音樂舞蹈表演，也設有烤肉區、親子互動區及部落市集，並邀請歌手沈文程壓軸演出，吸引許多民眾到場體驗。民政局與多位民代也到場支持，認為分區辦理有助於文化傳承向下扎根，並承諾將持續爭取經費，協助原住民族文化推廣。

議員吳建德致詞時感謝原民會與民政局的協力推動，使今年文化節能首次辦理三場，任何改變都需要勇於嘗試，未來也會持續在議會中為原住民族爭取更多經費與福利，協助推動文化活動及社會支持政策，讓族人生活更加安心、幸福。大雅公所區長林麗蓉表示，特別感謝議員吳呈賢與吳建德，共同爭取經費支持，後續兩場活動將分別於11月15日在梧棲區、22日在太平區舉行，主題將融合不同族群特色，期望透過深入各地的文化展演，促進更多元的族群交流與理解。