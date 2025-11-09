今年最強風王鳳凰來了！台中「超超前部署」　防和平成孤島

▲今年最強風王「鳳凰」將襲台，台中市「超超前部署」今天下將舉行災變中心第一次工作會議。（圖／中市府提供）



記者游瓊華／台中報導

中度颱風「鳳凰」來勢洶洶，被預測極有可能成為今年「風王」，預估在11至13日可能從西部登陸，台灣中南部首當其衝，將造成明顯的風雨。應對颱風逼近及同時防範非洲豬瘟，台中市政府「超超前」部署，今（9）日中午12時應變中心三級開設，下午召開「鳳凰颱風風災災害應變中心第一次工作會議」，連其他縣市聽聞消息都忍不住喊「這麼早！」

此次工作會議由消防局主導盤點整備，並要求民政局、警察局及消防局共同研議「黃色警戒即撤離」的預防性撤離機制。針對和平區七處易成孤島地區，要求各區公所逐里盤點糧食、飲水、發電機等物資，確保防災能量充足。此外，各局處單位須嚴密監測颱風動態、落實物資與通報整備，並確保各地備妥14日以上糧食及緊急通訊設備，必要時即刻執行疏散撤離，全力守護市民安全。

▲因應颱風來襲，市府嚴陣以待，針對和平區七處易成孤島地區，要求各區公所逐里盤點糧食、飲水、發電機等物資，確保防災能量充足。（圖／中市府提供）



消防局指出，颱風預計10日通過呂宋島後逐漸靠近台灣，11日北上過程強度有逐漸減弱的趨勢，近台期間颱風強度會以輕度颱風至中度颱風下限為主，預計13日後將逐漸遠離，依目前氣象資料，10日可能發布海上颱風警報，11日亦有發布海上、陸上警報的機率，發布時間將視颱風路徑及強度變化而定。

此外，針對甫落幕的非洲豬瘟引發的廚餘掩埋風波，環保局也對12處掩埋場落實颱風整備及防疫，配合防颱準備，掩埋表層覆蓋帆布加固重物及挖設導流溝，預防大雨表面沖刷及積水漫流衍生污染問題。