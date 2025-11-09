台日混血女跨海尋父！屏東里長奔波數月協助　媽祖3聖筊奇蹟牽線

▲日本籍女子千里尋父，尋獲卻已天人永隔。（圖／市民代表傅建雄提供，下同）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

日本籍36歲女子佐藤香里，因小時候父母離異，她隨母親回日本定居30多年，今年初聯繫上屏東市瑞光里長盧逸洋，希望幫忙找到在台灣的父親，盧逸洋到萬世聖母宮獲得3個聖筊，不久就找到佐藤香里的父親，不過父親已經過世，8日在家人陪同下到台灣祭拜父親。

據了解，佐藤香里出生於台灣，1歲時父母離異，母親帶她移居日本長大，今年初盧逸洋與地方代表，透過日本台灣交流協會得知她尋父願望，於是靠著稀少的線索，並經過媽祖連續三次聖筊的奇機，成功找到佐藤香里父親的長眠之地，而佐藤香里也在親人陪同下，來台進行祭拜。

屏東市民代表傅建雄8日在臉書發文指出，懷著一份莊重又感動的心情，陪著盧逸洋與從日本遠道而來的女孩，完成了她此行最重要的心願，祭拜她思念已久的父親。

傅建雄指出，這個「超級尋人任務」之所以能成功，背後是無數的堅持與奇蹟。還記得當時線索幾乎為零，盧逸洋憑著一股永不放棄的精神，在求助無門時，轉向瑞光里聖母宮的媽祖祈求。媽祖連續「三個聖杯」的應許，彷彿一盞明燈，最終奇蹟似地牽起線索，讓這段漂泊的親情終於靠岸。

盧逸洋說明，雖然結局帶著未能親口說再見的遺憾，但能讓女孩親自來到父親的故鄉，已然是最大的安慰。在完成祭拜後，一同回到聖母宮向媽祖還願，衷心感謝祂的慈悲牽成。廟方主委與總幹事也特別準備了一份溫馨的祝福，致贈女孩「媽祖粉紅聖衣吊飾」，願媽祖的慈悲力量永遠守護她，未來一路健康、平安、快樂！

盧逸洋說，從機場的「台日友好」接機，到今天的溫馨祭拜與還願，每一個瞬間都充滿了人性的溫暖與信仰的力量。謝謝逸洋里長，謝謝媽祖，讓這份跨越千里的愛，圓滿達成。