對林岱樺聲請「封口令」遭駁回　雄檢：尊重法院裁定

▲立委林岱樺。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署近日向高雄地院聲請「全面禁止」林岱樺利用集會遊行、社群網站、媒體等途徑對案件進行評論，地院審理後基於「無罪推定原則」，裁定駁回檢方之訴。林岱樺出面抨擊雄檢的封口令違反憲法保障言論自由。對此，雄檢表示，「本案已經進入審理並在準備程序中，相關事實認定及法律適用，本署將於法庭內之正式程序提出。就法院之相關裁定，本署均予以尊重。」

林岱樺涉嫌詐領助理費案在最近進入審理程序，林岱樺和律師上週出庭後，重砲抨擊檢調「偽造死人筆錄」，並頻頻在造勢場合訴求遭到暗黑勢力的打壓。

據了解，雄檢在日前向雄院遞狀聲請，要求全面禁止林岱樺利用集會遊行，或利用社群網站、媒體等途徑，提出涉及證據能力、證據評價之論述。

不過，雄檢的聲請遭到地院駁回，院方認為基於「無罪推定原則」，於判決確定前，被告表達其無罪之立場，並為相關評論，為人之常情，因此禁止被告提出本案之證據能力、證據評價之論述，恐有違比例原則。

對於地院的裁定，林岱樺表示，雄檢的封口令違反憲法保障言論自由，違反無罪推定的法學基本原則，法學緒論的第一堂課講言論自由、講無罪推定、講比例原則，真是讓大家為之一亮，法學素養連基本的大學生都不如。

雄檢則回應，本案已經進入審理並在準備程序中，相關事實認定及法律適用，本署將於法庭內之正式程序提出。就法院之相關裁定，本署均予以尊重。