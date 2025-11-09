　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／林岱樺保證：初選公正就願賭服輸　相信賴清德身歷其境過

▲▼民進黨高雄市長擬參選人立委林岱樺專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨高雄市長擬參選人立委林岱樺專訪。（圖／記者湯興漢攝）

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。高雄市長陳其邁任期將屆，民進黨內初選競爭格外激烈，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都表態參戰；反觀國民黨幾乎已定於一尊，將由立委柯志恩出戰。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出高雄市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇
◎攝影：陳煥丞、湯興漢

記者杜冠霖／台北報導

2026大選剩下一年不到，民進黨部分在高雄想要延續「綠色執政」，除了柯志恩的強力挑戰，4名有意參選者還要經過初選強力檢驗。其中，林岱樺近日涉入助理費案官司，也成為初選期間一個攻防焦點，更不時有可能脫黨參選的耳語在地方、政壇間流傳。林近日在《ETtoday新聞雲》的專訪中多次強調，如果有公平、公正、公開初選機制，「我林岱樺絕對願賭服輸」。林強調，自己相信賴清德主席，「主席自己本身也身歷其境過」，全國人民都在檢視民進黨，只要秉持民主精神自然可以服眾，服眾不是服民進黨員的眾，而是服所有全國老百姓的眾，「相信每個候選人都可以願賭服輸啦」。

脫黨耳語頻傳　林岱樺掛保證：只要公平絕對願賭服輸

民進黨內初選腥風血雨，尤其官司問題成為攻防焦點之一，會不會認為有不公之處？林岱樺強調，自己相信賴清德主席，「主席自己本身也身歷其境過」，賴清德一再明確宣示，要有公平、公開、公正的初選機制，主席已經明確表達，「我也相信賴清德主席，相信初選會是公平、公開、公正的機制，就是按照這個機制去走」。

對於可能脫黨參選的耳語，林岱樺受訪時也忍不住激動反問記者，「我都還沒登記參選，就在說我會不會脫黨，你說這是不是謠言？」林認為，這就是有人惡意重傷啊。而下周要去黨中央領表登記初選，林岱樺也透露，屆時一定要繳交一張切結書，就是不能脫黨，一定服從黨規進行。談到此處，林岱樺語氣堅定再度強調，「如果有公平、公正、公開初選機制，我林岱樺絕對願賭服輸」。

▲▼民進黨高雄市長擬參選人立委林岱樺專訪。（圖／記者湯興漢攝）

初選風波點名廉政會　林岱樺強調初選要服全國人民的眾

至於何謂公平公開公正的初選機制？林岱樺則回應，賴清德主席已經講了，也成立了選對會，各區協調小組的成員也已經出來，譬如說在認養高雄、台南選區的是哪些成員，其實都有在照這個機制在走。

林岱樺講的斬釘截鐵，記者也忍不住追問，會不會未來某個時間點覺得機制不公平？「不用未來，現在就已經有啦」，林岱樺舉例，就像是廉政會，為什麼還有第二次？當時有媒體報導說，10月15號會開廉政會，要調查林岱樺，「且不讓我出席、會停權」。林岱樺認為事態嚴重，馬上打電話到廉政會，廉政會則否認此事。對於後續過程，林也表示，「後來廉政會出示公文邀請我去，確實也有公正處理這件事」。　

在這次專訪中，林岱樺也第三次強調，只要初選的機制公平公開公正，自然都可以服眾，服眾不是服民進黨員的眾，而是服所有全國老百姓的眾。全國人民都在檢視民進黨，初選機制是否有秉持真正民主精神，「我覺得只要公平、公正、公開的初選機制，每個候選人都可以願賭服輸啦」。

▲▼民進黨高雄市長擬參選人立委林岱樺專訪。（圖／記者湯興漢攝）

要統合所有對手優點　林岱樺自信：我把淺藍區耕耘成深綠區

聊到初選對手，林岱樺有備而來，她一一細數，許智傑對科技產業有獨到見解，邱議瑩對文化產業有主張，賴瑞隆對觀光產業有抱負，「我都會整合這些好的意見，成為未來大高雄發展的重要參考」。

林岱樺強調，不管是對黨內或者對柯志恩，自己有三大優勢跨縣市，跨選區，跨世代。自己曾經選過兩個立委的選區，在鳳山跟大寮，而且都高票當選，特別是在大寮的補選，當時民進黨在大寮算是艱困選區，補選短短的53天，自己從上屆的得票率45%，拉高到69%。

「大家都說高雄是深綠區，其實我過去都是在淺藍區，是用行動，把淺藍區一步一步耕耘成深綠區」，林岱樺自信表示，不管是鳳山或者大寮。自己也是最能夠跨世代承先啟後的候選人，過去也幫陳其邁市長、陳菊市長輔選過，自己是一個能夠跨區助選而且最能夠整合高雄隊，推動跨世代合作的這個角色的人。林也特別提到，日前在岡山那人氣頗高的造勢，她強調，這是岡山大造勢三萬多人站出來，代表三重意義，市民覺醒、高雄覺醒、林岱樺覺醒。

林岱樺解釋，第一、市民覺醒，高雄市民早就厭惡派系包辦政治的時代，所以三萬多人站出來，高雄已經從派系決定走向市民決定，市民作主的時代。第二、高雄覺醒，這次大岡山地區是關稅重災區，有那麼多人自主站出來，還有很多中小企業主請員工出來，這就是經濟自主的覺醒。第三、林岱樺的覺醒，走高雄人的路，講高雄人的話。岡山造勢的訊息也就是衝破派系的藩籬，實現市民當家作主。市長初選要從派系決定走向市民決定，回歸到民意的基礎，這是此次大造勢中的三個意義。

▲▼民進黨高雄市長擬參選人立委林岱樺專訪。（圖／記者湯興漢攝）

11/07 全台詐欺最新數據

林岱樺國民黨民進黨助理費檢調廉政會初選2026高雄市長選戰許智傑賴瑞隆邱議瑩柯志恩

