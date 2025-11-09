高雄女闖診間嗆醫師缺錢　公審文曝光「騙很大」嚇到緊急刪文

▲許女錄下醫師影像，發到網路上公審，不料卻大逆風，嚇得趕緊刪文。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄阮綜合醫院6日爆發醫病衝突，一名許姓女子沒有掛號，擅自闖入診間要求醫師說明病情，結果遭拒絕後，竟惱羞叫囂「醫生是很缺錢嗎？」並將影片PO上網公審，不料反遭網友一面倒酸爆，還遭醫師提告，嚇得她趕緊刪除貼文和影片。如今PO文曝光，讓網友看完直呼「騙很大」、「難怪要刪文」。

許女在臉書社團「爆料公社公開版」發文指出，母親已經高齡88歲，是老人低收入戶，事發前一天居服員陪同看診，醫師說要更詳細說明病情，請家屬親自過來，結果她隔天陪媽媽到醫院輸血，想說趁醫師在問一下病情，在門口等了一個多小時，最後卻被告知「要重新掛號」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許女指出，她不是在意必須再繳一次那幾十塊的掛號費，而是在意被醫師冷漠回應：「你沒來過，不要問那麼多，高齡了，缺血補血就好」，讓她當下很難過，「這樣的制度與態度，讓人懷疑健保資源到底用在哪裡？難道病人與家屬的關懷，就不值得一提嗎？...希望台灣的醫療體系除了制度與流程，更能多一份人心與同理。」

不過，黃姓醫師還原當時情況，稱許女沒掛號就闖入診間，不停敲門要求解釋病情，但沒掛號就沒病歷紀錄，他根本無法解釋病情，因此叫對方掛號再進來，沒想到許女竟門診外叫囂1個多小時，不斷咆哮：「醫師是很缺錢嗎？」、「醫院很缺錢嗎？」、「問幾個問題也要掛號收錢？」、「有這樣當醫師的嗎？」、「是在藉機跟健保局要錢嗎？」

黃醫師直言，看診一直被這種辱罵聲干擾，「當醫師需要這樣被羞辱嗎？」因此他事後也通知院方掛號處，在病歷上加註記，這對母女終身不得掛他的門診或收治住院在他名下，同時也對許女提告妨礙名譽。

由於許女PO文隻字不提自己鬧場的無理行為，因此網友看完原文紛紛砲轟：「騙很大」、「難怪被修理到刪文」、「當外面乖乖掛號排隊的人傻子嗎？」、「沒掛號就沒辦法調病歷，你當醫師會通靈哦」、「怎麼不敢提自己的作為啊」、「原來在外面大吼大叫叫做耐心等待，學到了」、「用低收用健保用長照3.0，然後一副全世界都欠她的，連掛號也不肯」掀起熱議。

▼許女發出公審文，還在文末留下自己手機。（圖／爆廢公社）