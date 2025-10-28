　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男童唇發紫送急診！照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了

▲小五男童上廁所不專心，滿肚子都是屎。（圖／記者許宥孺攝）

▲小五男童上廁所不專心，滿肚子都是屎。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名11歲男童因腹痛、冒冷汗、嘴唇發紫被送到急診，經醫師診斷為便秘，經灌腸後解出一堆大便，男童母親表示，孩子喜歡上廁所滑手機，每次被臭罵才離開廁所。醫師提醒，便秘不是一兩天造成的，長期便秘會導致食慾不佳，嚴重可能造成生長遲滯，需要透過藥物治療並調整生活、飲食習慣。

收治病例的阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超分享，近期急診出現多例兒童便秘案例，一名11歲小五男童被送到急診時，嘴唇嚴重發紫、手腳冰冷狂冒冷汗，男童狂喊肚子痛，經問診、觸診及腹部X光檢查後診斷是嚴重便秘，積糞都快塞到胸部位置去，經過灌腸後，男童解出很多大便，症狀也隨即緩解。媽媽說，男孩習慣邊大便、邊玩手機，都是被罵上太久才匆忙沖馬桶、從廁所出來，自己也都不清楚是否有大出來或有沒大乾淨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲女童剛上小學憋便意，腹部脹大積屎被送到急診。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女童剛上小學憋便意，腹部脹大積屎被送到急診。（圖／記者許宥孺翻攝）

另一例則是一名6歲女童，因肚子痛得直哭叫，腹部明顯異常脹大，被家長送到急診後，經腹部X光檢查，發現她一肚子大便。媽媽表示，女兒可能剛上小學，還沒習慣上課節奏，有便意也忍著不去廁所，就連幾天沒上大號也記不清，直到症狀嚴重掛急診。

▲▼阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超。（圖／記者許宥孺翻攝）

蕭宇超醫師表示，小兒功能性便祕是指排除生理結構與疾病問題，因排便、飲食習慣或心理因素所造成的便祕，孩童1個月內，每周排便少於3次，腹脹且解便時疼痛、糞便過硬或過粗，就是便秘了。情況多發生在添加副食品階段、如廁訓練階段、開始上學或轉換新環境的階段。

蕭宇超表示，便秘主要透過飲食調整，增加纖維質和水分、腹部按摩、鼓勵運動及固定排便習慣來改善。情況嚴重，應遵從醫囑使用口服藥物、軟便劑或栓劑治療，若糞便卡住肛門口又嚴重腹痛時才使用灌腸。但家長不宜常以藥房購買的汍腸、甘油球為孩子灌腸，因為長期依賴會降低腸道自主蠕動能力，也可能造成肛門損傷，尤其幼兒肛門和直腸非常脆弱，自行處理會造成傷害。

▲▼上廁所玩手機。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲上廁所不專心恐導致便秘。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

蕭宇超建議，幼兒一天要喝1000至1500c.c.水分，小學生一天也要1500至2000c.c.；蔬果則是每餐吃到1至2個拳頭的份量。家長也要建立小朋友的排便習慣，利用餐後胃結腸反射、便意升高時去上廁所，並避免玩手機、看書，每次如廁約5至10分鐘，以免血液循環不良長痔瘡。若因環境不適應，排斥在學校上廁所，在家裡固定時內坐馬桶，即使沒排便也能培養習慣。 孩子順利排便時，家長立即給予鼓勵，但避免過度強調或催促強迫，盡量減輕壓力及畏懼。 

蕭宇超強調，長期便秘會導致食慾不佳，嚴重可能造成體重增加遲滯，而便秘通常不是一兩天造成的，除了藥物治療至少1至3個月，更需要同步調整生活及飲食習慣。若依然無改善，出現生長遲滯、體重減輕或偏輕、腹脹、神經學反射異常等情形，家長宜請醫師檢查、評估，以排除器質性問題。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明年輕症直衝大醫院變貴　一次收1200元
大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發
獨／贈豪車又送出國遊學仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙
照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了
大谷翔平太不可思議了！佛里曼：敬遠是正確選擇
封王變新兵！馬傑森光頭造型曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

高雄通報疑豬瘟肉流入屏東　13家業者貨品全數封存...查驗結果曝

機車被丟垃圾怒了！下秒她拿起一看竟感動喊：好愛台灣

韓國「3人吃部隊鍋」誤踩雷！店員皺眉只讓2人坐　部落客：默認規矩

桃機第三跑道延至2032年完工　「600多戶尚未搬遷」延宕23個月

1天免到校！成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑：靠自己賺假

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

明年9月起重大違規再犯講習加長　酒駕累犯要上15小時

男童唇發紫送急診！照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了

北上追愛遇渣男！25歲美甲師殞命　友慟：她堅強又充滿企圖心

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

高雄通報疑豬瘟肉流入屏東　13家業者貨品全數封存...查驗結果曝

機車被丟垃圾怒了！下秒她拿起一看竟感動喊：好愛台灣

韓國「3人吃部隊鍋」誤踩雷！店員皺眉只讓2人坐　部落客：默認規矩

桃機第三跑道延至2032年完工　「600多戶尚未搬遷」延宕23個月

1天免到校！成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑：靠自己賺假

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

明年9月起重大違規再犯講習加長　酒駕累犯要上15小時

男童唇發紫送急診！照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了

北上追愛遇渣男！25歲美甲師殞命　友慟：她堅強又充滿企圖心

看山本由伸請纓登板好感動　佛里曼下決心：不能再讓他上去投

高鐵南延＋台積電供應鏈加持　屏東新案直攻4字頭

稀土經濟牽動東南亞戰略供應鏈　學者專家：台印可協作半導體、再生能源、先進製造領域

快訊／台南機車撞水泥車！婦右臂完全斷離　斷肢急送醫接回

囂張！萬丹畜牧場業者派2車載廚餘強闖焚化廠　屏縣府重罰送辦

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸她勤勞

黑豹旗／嶺東高中最辛苦男人尹治豪！遺憾兄弟奪亞「明年會更好」

高雄通報疑豬瘟肉流入屏東　13家業者貨品全數封存...查驗結果曝

機車被丟垃圾怒了！下秒她拿起一看竟感動喊：好愛台灣

【泰格與雪兒】真的是閨密?

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

可能有雙颱！　最新預測曝

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

今雨擴大！　「下最大」地區曝

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

翻轉！　4生肖貴人到

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心

更多熱門

相關新聞

壽山動物園非洲獅「大姊」癌逝！

壽山動物園非洲獅「大姊」癌逝！

壽山動物園傳出悲訊！非洲獅「大姊」因罹患癌症，保育員發現牠近期食慾不佳，經過醫療救治後，病況未見好轉，病情甚至急轉直下，於本月離世。園方表示，「大姊」高齡20多歲，換算人類年紀相當80歲，園方同仁和保育員都感到萬分不捨，感謝「大姊」多年來為無數遊客帶來的歡樂與陪伴。

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

廖老大飲料店「改做這一行」　在地人激推：師傅很厲害

廖老大飲料店「改做這一行」　在地人激推：師傅很厲害

國中教師開槍打女友幸卡彈！判7年半定讞

國中教師開槍打女友幸卡彈！判7年半定讞

踹車怪客出沒！高科大楠梓校區20機車遭殃

踹車怪客出沒！高科大楠梓校區20機車遭殃

關鍵字：

高雄阮綜合醫院便秘蕭宇超兒科

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面