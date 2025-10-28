男童唇發紫送急診！照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了

▲小五男童上廁所不專心，滿肚子都是屎。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名11歲男童因腹痛、冒冷汗、嘴唇發紫被送到急診，經醫師診斷為便秘，經灌腸後解出一堆大便，男童母親表示，孩子喜歡上廁所滑手機，每次被臭罵才離開廁所。醫師提醒，便秘不是一兩天造成的，長期便秘會導致食慾不佳，嚴重可能造成生長遲滯，需要透過藥物治療並調整生活、飲食習慣。

收治病例的阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超分享，近期急診出現多例兒童便秘案例，一名11歲小五男童被送到急診時，嘴唇嚴重發紫、手腳冰冷狂冒冷汗，男童狂喊肚子痛，經問診、觸診及腹部X光檢查後診斷是嚴重便秘，積糞都快塞到胸部位置去，經過灌腸後，男童解出很多大便，症狀也隨即緩解。媽媽說，男孩習慣邊大便、邊玩手機，都是被罵上太久才匆忙沖馬桶、從廁所出來，自己也都不清楚是否有大出來或有沒大乾淨。

▲女童剛上小學憋便意，腹部脹大積屎被送到急診。（圖／記者許宥孺翻攝）



另一例則是一名6歲女童，因肚子痛得直哭叫，腹部明顯異常脹大，被家長送到急診後，經腹部X光檢查，發現她一肚子大便。媽媽表示，女兒可能剛上小學，還沒習慣上課節奏，有便意也忍著不去廁所，就連幾天沒上大號也記不清，直到症狀嚴重掛急診。

▲阮綜合醫院急診兒科主治醫師蕭宇超。（圖／記者許宥孺翻攝）



蕭宇超醫師表示，小兒功能性便祕是指排除生理結構與疾病問題，因排便、飲食習慣或心理因素所造成的便祕，孩童1個月內，每周排便少於3次，腹脹且解便時疼痛、糞便過硬或過粗，就是便秘了。情況多發生在添加副食品階段、如廁訓練階段、開始上學或轉換新環境的階段。

蕭宇超表示，便秘主要透過飲食調整，增加纖維質和水分、腹部按摩、鼓勵運動及固定排便習慣來改善。情況嚴重，應遵從醫囑使用口服藥物、軟便劑或栓劑治療，若糞便卡住肛門口又嚴重腹痛時才使用灌腸。但家長不宜常以藥房購買的汍腸、甘油球為孩子灌腸，因為長期依賴會降低腸道自主蠕動能力，也可能造成肛門損傷，尤其幼兒肛門和直腸非常脆弱，自行處理會造成傷害。

▲上廁所不專心恐導致便秘。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



蕭宇超建議，幼兒一天要喝1000至1500c.c.水分，小學生一天也要1500至2000c.c.；蔬果則是每餐吃到1至2個拳頭的份量。家長也要建立小朋友的排便習慣，利用餐後胃結腸反射、便意升高時去上廁所，並避免玩手機、看書，每次如廁約5至10分鐘，以免血液循環不良長痔瘡。若因環境不適應，排斥在學校上廁所，在家裡固定時內坐馬桶，即使沒排便也能培養習慣。 孩子順利排便時，家長立即給予鼓勵，但避免過度強調或催促強迫，盡量減輕壓力及畏懼。

蕭宇超強調，長期便秘會導致食慾不佳，嚴重可能造成體重增加遲滯，而便秘通常不是一兩天造成的，除了藥物治療至少1至3個月，更需要同步調整生活及飲食習慣。若依然無改善，出現生長遲滯、體重減輕或偏輕、腹脹、神經學反射異常等情形，家長宜請醫師檢查、評估，以排除器質性問題。