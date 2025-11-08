高雄女「沒掛號衝診間」！問病情遭拒還惱羞：有這麼缺錢？

▲阮綜合醫院發生醫療糾紛。（圖／翻攝社會事影音）



記者柯振中／綜合報導

高雄阮綜合醫院近日傳出一起醫病衝突事件，一名女子未掛號便闖入診間，要求醫師說明母親病情，遭拒後竟出言譏諷醫師「缺錢」，還拍片上傳網路公審。影片曝光後，女子反遭網友砲轟，影片緊急下架，涉事黃姓醫師也已經提告，全案交由司法處理。

根據畫面顯示，黃姓醫師當時情緒激動走出診間，質問女子「沒掛號憑什麼闖進來」，並指控對方在外高聲喊他「缺錢」，已嚴重影響名譽。女子辯稱「我又沒說是哪個醫生」，雙方你來我往、爭執不下，場面一度劍拔弩張。

院方調查指出，該女子母親前一日就診，女子隔天未掛號即臨時到院，要求醫師解釋母親病況。黃姓醫師依醫療規定表示須掛號才能說明，但女子不滿反嗆，引爆口角。現場護理人員也證實，女子確曾在診間外大聲抱怨醫師「缺錢」，影響醫療秩序。

▼阮綜合醫院發生醫療糾紛。（圖／翻攝社會事影音）



阮綜合醫院回應，黃姓醫師已依法提告，後續交由司法機關釐清。院方強調，病情屬個資範疇，醫師依法不得在未掛號、未確認身份的情況下說明，且進入診間必須遵守流程，以維護醫療安全與隱私。

事件曝光後，大批網友與醫護人員聲援醫師，痛批家屬「不尊重醫療程序」、「問病情也該掛號」，留言指出「醫師不是客服」、「這種不理性病患才是醫療崩壞原因」。醫院提醒，醫療糾紛應循正當程序處理，尊重雙方權益，避免情緒化衝突重演。