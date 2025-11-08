沒掛號問病情還辱缺錢　「醫法二刀流」名醫槓惡母女：終身拒診

▲高雄阮綜合醫院發生醫病糾紛，病患家屬沒有掛號想聽病情遭拒。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



記者許宥孺／高雄報導

高雄阮綜合醫院6日下午發生一起醫病衝突，一名許姓女子因沒有掛號，就想進診間詢問媽媽的病情，黃姓醫師要求得先掛號，許女不滿等了1個多小時，情緒當場炸裂，在診間外咆哮「醫生是很缺錢嗎？」事後還將影片PO上網討拍，但網友、同行醫師一面倒力挺醫師，認為問問題就是得收掛號費。黃醫師則蒐證提告許女外，也撂話這對母女終身不得掛他的門診與收治住院於他名下。

許姓女子6日晚間在爆料公社發布一段影片，指出當日陪同媽媽到醫院輸血，護理師好意提醒可以趁機問醫師病情，於是她在診間外等了一個多小時，最後卻被告知要重新掛號才能聽取病情，她對於要再繳一次掛號費有疑義，希望醫療體系除了制度與流程外，能多一份同理。

根據許女錄下的影片，當時黃姓醫師質問女子「沒掛號憑什麼闖進來」，並指控對方在外高聲喊他「缺錢」，已嚴重妨害名譽和信用。女子辯稱「我又沒說是哪個醫生」，雙方你來我往、爭執不下，場面一度劍拔弩張。不過網友看完影片後，一面倒力挺醫師，最後該篇文章已遭到刪除。

▲醫師遭家屬咆哮「缺錢」當場情緒炸裂。（圖／翻攝自社會事新聞影音）



黃姓醫師事後還原當時狀況，指出病人的女兒居然在門診外狂敲門要求解釋病情，叫她掛號才能進來，沒有病歷紀錄，他無法解釋病情，但家屬竟然在門診外叫囂1個多小時：「醫師是很缺錢嗎？你們醫院是很缺錢嗎？問幾個問題也要掛號收錢？有這樣子在當醫師的嗎？是要藉機跟健保局要錢嗎？」

黃醫師對此感到無奈，直言看診一直被這種辱罵聲干擾，「當醫師需要這樣被羞辱嗎？」他也通知院方掛號處，在病歷上加註記，這對母女終身不得掛他的門診與收治住院在他名下，同時也對許姓女子提出告訴。

「掛號有什麼意義？」黃醫師強調，第一，沒有掛號，就無法調閱病歷；第二，沒有看病歷，就解釋病情，只是憑著印象，也就是隨便說說，不是負責任的解釋病情。更重要的是，掛號代表醫療契約締結。解釋病情是醫療行為，沒有締結醫療契約，怎麼可以執行醫療行為？醫療契約是病患與醫療機構經由掛號締結，醫師只是履行輔助人，受僱醫師對未締結醫療契約者施行醫療行為，除緊急狀態為緊急避難外，就是違反忠誠義務。

不少醫護也為此發聲力挺，「本來就沒有順便這兩個字，我就問，若是同樣狀況由醫師改為律師，他們敢這樣？」、「掛號諮詢合情合理，希望病患家屬也能有同理心」、「醫療不是免費諮詢窗口，病情解釋必須有病歷、有紀錄，這是最基本的醫療倫理」、「支持黃醫師！跟過你的診知道你為人，加上她似乎惹錯人了～黃醫師很懂法律她要小心哈哈」。

黃姓醫師畢業於台北醫學院醫學系，並取得成功大學法律研究所碩士學位，現職為阮綜合醫院血液腫瘤科主治醫師，專長為血液腫瘤、腹膜腫瘤，是國內臨床試驗主持人資料庫中登錄的試驗主持人之一。他曾任義大利帕維亞大學研究員醫師，具國內醫學背景與國外研究實務經歷；根據公開資料，他參與法律相關研究主題主要聚焦於醫療法規、醫療糾紛處理、醫病關係中的法律風險管理，是少數具醫療、法律跨領域能力的醫師。

高雄市衛生局對此糾紛表示，醫院為維護診療秩序，依《醫療法》相關規定訂定掛號及看診流程，為維護醫療程序與病人權益及隱私必要措施，非必要人員未掛號任意進入診間，即可能侵害其他病患就醫權益及隱私，就醫民眾或家屬若有醫療看診需求，應依照規定完成掛號等候看診，也請體諒醫護人員的辛勞。

衛生局指出，考量病患及家屬關心病情焦慮，為維持醫病良好互動關係，避免類似爭執再度發生，衛生局將要求該院擬定相關措施，基於同理心體諒以協助家屬在合法流程內獲得充分說明與情緒支持。