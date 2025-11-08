　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒掛號問病情還辱缺錢　「醫法二刀流」名醫槓惡母女：終身拒診

▲▼高雄阮綜合醫院發生醫病糾紛。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲高雄阮綜合醫院發生醫病糾紛，病患家屬沒有掛號想聽病情遭拒。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者許宥孺／高雄報導

高雄阮綜合醫院6日下午發生一起醫病衝突，一名許姓女子因沒有掛號，就想進診間詢問媽媽的病情，黃姓醫師要求得先掛號，許女不滿等了1個多小時，情緒當場炸裂，在診間外咆哮「醫生是很缺錢嗎？」事後還將影片PO上網討拍，但網友、同行醫師一面倒力挺醫師，認為問問題就是得收掛號費。黃醫師則蒐證提告許女外，也撂話這對母女終身不得掛他的門診與收治住院於他名下。

許姓女子6日晚間在爆料公社發布一段影片，指出當日陪同媽媽到醫院輸血，護理師好意提醒可以趁機問醫師病情，於是她在診間外等了一個多小時，最後卻被告知要重新掛號才能聽取病情，她對於要再繳一次掛號費有疑義，希望醫療體系除了制度與流程外，能多一份同理。

根據許女錄下的影片，當時黃姓醫師質問女子「沒掛號憑什麼闖進來」，並指控對方在外高聲喊他「缺錢」，已嚴重妨害名譽和信用。女子辯稱「我又沒說是哪個醫生」，雙方你來我往、爭執不下，場面一度劍拔弩張。不過網友看完影片後，一面倒力挺醫師，最後該篇文章已遭到刪除。

▲▼高雄阮綜合醫院發生醫病糾紛。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲醫師遭家屬咆哮「缺錢」當場情緒炸裂。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

黃姓醫師事後還原當時狀況，指出病人的女兒居然在門診外狂敲門要求解釋病情，叫她掛號才能進來，沒有病歷紀錄，他無法解釋病情，但家屬竟然在門診外叫囂1個多小時：「醫師是很缺錢嗎？你們醫院是很缺錢嗎？問幾個問題也要掛號收錢？有這樣子在當醫師的嗎？是要藉機跟健保局要錢嗎？」

黃醫師對此感到無奈，直言看診一直被這種辱罵聲干擾，「當醫師需要這樣被羞辱嗎？」他也通知院方掛號處，在病歷上加註記，這對母女終身不得掛他的門診與收治住院在他名下，同時也對許姓女子提出告訴。

「掛號有什麼意義？」黃醫師強調，第一，沒有掛號，就無法調閱病歷；第二，沒有看病歷，就解釋病情，只是憑著印象，也就是隨便說說，不是負責任的解釋病情。更重要的是，掛號代表醫療契約締結。解釋病情是醫療行為，沒有締結醫療契約，怎麼可以執行醫療行為？醫療契約是病患與醫療機構經由掛號締結，醫師只是履行輔助人，受僱醫師對未締結醫療契約者施行醫療行為，除緊急狀態為緊急避難外，就是違反忠誠義務。

不少醫護也為此發聲力挺，「本來就沒有順便這兩個字，我就問，若是同樣狀況由醫師改為律師，他們敢這樣？」、「掛號諮詢合情合理，希望病患家屬也能有同理心」、「醫療不是免費諮詢窗口，病情解釋必須有病歷、有紀錄，這是最基本的醫療倫理」、「支持黃醫師！跟過你的診知道你為人，加上她似乎惹錯人了～黃醫師很懂法律她要小心哈哈」。

黃姓醫師畢業於台北醫學院醫學系，並取得成功大學法律研究所碩士學位，現職為阮綜合醫院血液腫瘤科主治醫師，專長為血液腫瘤、腹膜腫瘤，是國內臨床試驗主持人資料庫中登錄的試驗主持人之一。他曾任義大利帕維亞大學研究員醫師，具國內醫學背景與國外研究實務經歷；根據公開資料，他參與法律相關研究主題主要聚焦於醫療法規、醫療糾紛處理、醫病關係中的法律風險管理，是少數具醫療、法律跨領域能力的醫師。

高雄市衛生局對此糾紛表示，醫院為維護診療秩序，依《醫療法》相關規定訂定掛號及看診流程，為維護醫療程序與病人權益及隱私必要措施，非必要人員未掛號任意進入診間，即可能侵害其他病患就醫權益及隱私，就醫民眾或家屬若有醫療看診需求，應依照規定完成掛號等候看診，也請體諒醫護人員的辛勞。

衛生局指出，考量病患及家屬關心病情焦慮，為維持醫病良好互動關係，避免類似爭執再度發生，衛生局將要求該院擬定相關措施，基於同理心體諒以協助家屬在合法流程內獲得充分說明與情緒支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 8011 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《星光》女星淚控國手夫家暴！　還劈腿人妻好友
「你真的要謝幕嗎」顏正國恩師心痛　曝他放棄治療：我最失望的時
母女大鬧醫院咆哮！　「醫法二刀流」名醫怒槓：終生拒診
被魏哲家要求中文致詞！　黃仁勳：我愛台積電
快訊／鳳凰「周三晚登陸中部」　周一上午海警、周二陸警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

受刑人被2獄友教訓！打到顱內出血變聽障　獲賠25萬精神慰撫金

獨／國中師掐肩學生害「黑青」嗆辭幹部記過　校長：管教激昂

潮州男耍狠「小孩面前」安全帽砸門　潮州警立即查訪

神鬼女出納「佛堂當提款機」2年盜領4545萬　只還79萬重判8年

沒掛號問病情還辱缺錢　「醫法二刀流」名醫槓惡母女：終身拒診

控夫偷吃前女友「還有愛心早餐」　正宮怒討50萬卻輸了

桃園中豐路橋2車對撞「零件噴滿地」　轎車一路搖晃駕駛辯恍神

通緝男狂奔500m逃命　阿北阿姨「指路」他躲車底仍被逮

國3龍井段3車連環撞！2駕駛緊急送醫　零件噴滿地超慘畫面曝

他聊色喊「別人老婆總是不會讓人失望」　正牌尪氣炸反擊

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

鳳凰來襲！風未到雨先來　專家：11/12恐登陸中南部　全台風強雨彈炸3天

鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」　2地降雨劇烈

「海鷗」颱風強襲菲律賓！　「增至188死」近40萬人被迫撤離

受刑人被2獄友教訓！打到顱內出血變聽障　獲賠25萬精神慰撫金

獨／國中師掐肩學生害「黑青」嗆辭幹部記過　校長：管教激昂

潮州男耍狠「小孩面前」安全帽砸門　潮州警立即查訪

神鬼女出納「佛堂當提款機」2年盜領4545萬　只還79萬重判8年

沒掛號問病情還辱缺錢　「醫法二刀流」名醫槓惡母女：終身拒診

控夫偷吃前女友「還有愛心早餐」　正宮怒討50萬卻輸了

桃園中豐路橋2車對撞「零件噴滿地」　轎車一路搖晃駕駛辯恍神

通緝男狂奔500m逃命　阿北阿姨「指路」他躲車底仍被逮

國3龍井段3車連環撞！2駕駛緊急送醫　零件噴滿地超慘畫面曝

他聊色喊「別人老婆總是不會讓人失望」　正牌尪氣炸反擊

受刑人被2獄友教訓！打到顱內出血變聽障　獲賠25萬精神慰撫金

鄭麗文追思共諜惹議　蔣萬安不認同：應紀念捍衛中華民國的前輩

獨／國中師掐肩學生害「黑青」嗆辭幹部記過　校長：管教激昂

顏正國最後告別感謝侯孝賢叔叔　朱延平：他現在導的比我好

台灣絕非「實力較低」的對手　日本WBC首冠名將高度警戒台韓

補充保費議題「沒有轉彎」　陳時中坦言：2萬門檻太低衝擊小資族

「本土清零，『豬』事大吉！」　陳時中開吃豬肉：請大家踴躍食用

潮州男耍狠「小孩面前」安全帽砸門　潮州警立即查訪

日本街頭深夜砍殺！男子「頭部出血」腹部遭刺　送醫不治

睽違7年！台塑運動會今登場　總裁吳嘉昭：積極推動轉型

【《頭文字D》輪椅版】阿北馬路狂飆過彎 網看傻：太窺賊了

社會熱門新聞

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

1家4口墾丁慶生變死別　26歲特斯拉爸相驗結果曝

高雄女沒掛號衝診間！問病情遭拒嗆醫

偷拍2女兒洗澡7年！狼父下場出爐

北市中山區爆討債衝突　2人遭砍送醫

前龍亨幹部選妃進貢太子集團　首腦大讚台妹

知名模特經紀險被「太子集團」騙去柬埔寨！　被告驚見熟面孔

快訊／百萬保母車「華中橋」凌晨翻覆！　車頭全毀6傷

大樓藏應召站警攻堅　女拉衣擋胸急喊：我在睡覺

「最美檢察官」攜5司法官轉行當律師

墾丁出遊慶生卻天人永隔！特斯拉飛撞釀1死7傷

300元「翡翠金剛杵」騙走女子3000萬　老公氣到中風

即／Toyz涉毒最終篇！持大麻閃過判刑

更多熱門

相關新聞

高雄女沒掛號衝診間！問病情遭拒嗆醫

高雄女沒掛號衝診間！問病情遭拒嗆醫

高雄阮綜合醫院近日傳出一起醫病衝突事件，一名女子未掛號便闖入診間，要求醫師說明母親病情，遭拒後竟出言譏諷醫師「缺錢」，還拍片上傳網路公審。影片曝光後，女子反遭網友砲轟，影片緊急下架，涉事黃姓醫師也已經提告，全案交由司法處理。

高雄市場攤商確診登革熱　484人匡列採檢足跡曝

高雄市場攤商確診登革熱　484人匡列採檢足跡曝

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

「美國高蛋白」竟是中國來的　衛生局開罰

「美國高蛋白」竟是中國來的　衛生局開罰

鳳凰來襲！台電高雄區處「警戒升級」

鳳凰來襲！台電高雄區處「警戒升級」

關鍵字：

高雄阮綜合醫院血液腫瘤

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿疑「裸擁照」瘋傳！　名嘴比對：衛浴設備相同

中颱鳳凰暴風圈擴大　3縣市首當其衝

貨車追撞「遺體掛車頭」！2死者身分曝

百人「情義重天」送別顏正國

鳳凰颱風路徑西修「不排除穿越台灣」　下周一起豪雨連3天

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

噁男公園強拉女清潔工逼口交　判決出爐

還是護國神山夠力！　3因素減弱「強大怪物」鳳凰颱風

退休師反年改喊繳不起房貸　他酸：月領5萬真苦

鳳凰颱風「全球模擬路徑」曝光！　北轉3因素路線更分歧

黃仁勳現身「莉莉水果店」　老闆驚喜合照

誠品年度舊書拍賣會最低1折起

網紅雪碧爆啦啦隊黑幕！富商圈「包養價目表」瘋傳

鳳凰颱風估週三晚西南部登陸　「南北最搖滾風雨」時間點曝光

鳳凰甩尾北衝！1關鍵決定抵達強度

更多

最夯影音

更多
Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」
王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

另一視角曝！屏東特斯拉高速撞水泥車噴飛　再衝撞機車釀1死7傷

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

桃園大樓藏應召站！警攻堅逮12女　拉衣擋胸急喊「我在睡覺」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面