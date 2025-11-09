「勇敢鳳凰決定硬幹」撞中央山脈　可能像山陀兒死在台灣

▲鳳凰颱風逼台。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，勇敢的鳳凰決定硬幹！當鳳凰碰到了中央山脈，實力實在是差太多了，颱風強度將會快速被減弱，「會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去！」

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日強度就會從原本的中度颱風，再增強為強烈颱風。

林得恩指出，隨後鳳凰在環境駛流場的導引下，通過菲島呂宋陸地後，進入南海的東北側海域，向北分量就會開始增大；如果行進方向及速度不改變的話，預計周一下午發海上颱風警報；周二中午追加陸上颱風警報；周三晚上至周四上半天，颱風中心有機會在台灣西南部登陸。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林得恩說，鳳凰過菲島北部陸地後，由於部分颱風結構已經受到局部山脈或地形破壞，強度有機會降為中度颱風；在其北轉過程中，有北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵。

林得恩分析，加上又進入一個海洋熱焓量低、且垂直風切大的海域，因此當颱風中心接近台灣陸地時，強度就有機會再降為輕度颱風。

林得恩表示，等到鳳凰上了台灣陸地後，同樣是山（鳳凰颱風是由香港命名，山的名字），當鳳凰碰到了中央山脈，實力實在是差太多了，颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去。