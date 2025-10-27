　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖乘客勒頸狠揍運將！嗆聲「打一拳賠1000」...囂張畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區今（27）日凌晨發生一起計程車司機遭乘客毆打案件。一名葉姓多元計程車司機載送一名酒醉的陳姓男子返家，因行駛山路時不自覺的搖頭動作，竟引發醉男不滿，怒嗆後揮拳攻擊再勒住司機脖子，造成司機嘴角受傷流血。事後醉男囂張表示「打一拳賠1000元」，到派出所時更加碼願賠2萬元，司機不接受，堅持提告傷害。

▼喝醉的陳男對葉姓司機揮拳毆打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼喝醉的陳男對葉姓司機揮拳毆打，隨後再勒住葉姓司機脖子，造成葉姓司機嘴角受傷流血 。（圖／記者陳以昇翻攝）

27日凌晨1時許，35歲的葉姓男子駕駛多元計程車，在新店區永業路口搭載37歲的陳姓男子準備返家。在行駛至新潭路時，山路崎嶇難開，葉姓司機在駕駛時不自覺地出現搖頭動作，沒想到這舉動竟引起後座酒醉的陳男不滿。

陳男隨即怒嗆：「你是在搖什麼頭！」葉姓司機回覆：「山路難開，我搖頭又沒講話。」此話更讓陳男火大，開始飆罵三字經，隨後動手攻擊。先是徒手攻擊葉男的臉部，再勒住他的脖子，造成葉男嘴角流血受傷。

然而，更令人氣憤的是，施暴後的陳男竟向司機表示：「打一拳賠1000元。」葉姓司機更怒，決定直接將車開到轄區頂城派出所報案。到了派出所後，陳男又改口說要賠償2萬元，但葉姓司機仍不接受私下和解，堅持提出傷害告訴。警方訊後將陳男依傷害罪嫌函送台北地方檢察署偵辦。

▼喝醉的陳男對葉姓司機揮拳毆打，隨後再勒住葉姓司機脖子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼喝醉的陳男對葉姓司機揮拳毆打，隨後再勒住葉姓司機脖子，造成葉姓司機嘴角受傷流血 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼葉姓司機嘴角受傷流血 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼喝醉的陳男對葉姓司機揮拳毆打，隨後再勒住葉姓司機脖子，造成葉姓司機嘴角受傷流血 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「陳天仁前夫」周孝安認酒駕！連假等不到代駕…臨停黃線移車被抓
快訊／八點檔男星酒駕被逮！畫面曝光
快訊／藝人閃兵案今開庭！　傳喚名單一次看
「黑色士兵」參戰　彰化「黑水虻部隊」月吞300噸廚餘
必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔
南瑤宮六畜籤已預警！獸醫師市長2度擲筊　籤詩竟與新冠相同

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／周孝安連假酒駕被逮！剛上路就被攔查　酒測畫面曝光

泰籍女觀光名義來台當車手提領7萬　機場出境前被攔截

快訊／藝人閃兵案今開庭！　新北地院分2波傳喚名單一次看

就地協助不中斷！花蓮「災區復原重建中心」　整合10單位進駐

快訊／林岱樺詐領助理費案開庭結束　轟檢調「偽造死人筆錄」

恐怖乘客勒頸狠揍運將！嗆聲「打一拳賠1000」...囂張畫面曝

難逃罪惡感！殺害老友棄屍山區成白骨　犯嫌稱「1個月沒睡好」

快訊／蕭景田涉買票案一審無罪　士檢不服今聲明上訴

合歡山車禍頻傳！機車追撞敞篷保時捷　賓士過彎撞護欄

遶境入廟遲到要加收費用爆衝突　3信眾變打手「3k1」全被抓了

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

快訊／周孝安連假酒駕被逮！剛上路就被攔查　酒測畫面曝光

泰籍女觀光名義來台當車手提領7萬　機場出境前被攔截

快訊／藝人閃兵案今開庭！　新北地院分2波傳喚名單一次看

就地協助不中斷！花蓮「災區復原重建中心」　整合10單位進駐

快訊／林岱樺詐領助理費案開庭結束　轟檢調「偽造死人筆錄」

恐怖乘客勒頸狠揍運將！嗆聲「打一拳賠1000」...囂張畫面曝

難逃罪惡感！殺害老友棄屍山區成白骨　犯嫌稱「1個月沒睡好」

快訊／蕭景田涉買票案一審無罪　士檢不服今聲明上訴

合歡山車禍頻傳！機車追撞敞篷保時捷　賓士過彎撞護欄

遶境入廟遲到要加收費用爆衝突　3信眾變打手「3k1」全被抓了

屏東男術後滲血口吐鮮血閃燈求援　內埔警火速送醫救命

京都最新「獨旅友善飯店」將開幕　還有24小時商店、4分鐘到地鐵

翁曉玲提案縮短選前民調冷靜期　綠委批破壞國安：助中國介選？

腦機介面之父再出手！晶片植入讓失明15年婦人重見光明

少了他們3個！EXO回歸12月開見面會　官方證實：張藝興也會加入

「陳天仁前夫」周孝安認酒駕！連假等不到代駕…臨停黃線移車被抓

美日擬簽「重要礦物」合作備忘錄　聚焦日本對美5500億美元投資

《影后》楊謹華主題曲出自她！　超狂星二代身份曝光

快訊／周孝安連假酒駕被逮！剛上路就被攔查　酒測畫面曝光

穿越課本到實驗現場　長榮中學數理實驗班探索農生與地球科學奧祕

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

社會熱門新聞

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

信義豪宅詭異雙屍　高大成研判可能死因

即／永豐銀抓到內鬼！專員勾結外人詐信貸1593萬

抱女友交纏陳屍　9億CEO父是粉盒大王

超扯！　踢爆桃捷工程大弊端

違法使用中國建材　桃捷工程局全買單

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台中高爾夫球場驚見男屍　遭綑綁「腐爛剩白骨」

北市水塔浮屍！　180公分男溺死140公分水位

身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車

陸軍勇虎戰車零件掉　害6人摔車1人骨折

竹市某幼兒園爆虐童　2教保員停職

更多熱門

相關新聞

台北101美食街男子用餐　竟遭包包襲

台北101美食街男子用餐　竟遭包包襲

北市知名地標台北101，在25日晚上用餐時間，傳出一名男子在地下二樓美食街用餐時，突然遭人用包包襲擊頭部，動手兇嫌在攻擊完後就立刻快閃離開，被攻擊的男子有耳鳴狀況，警方到場找到被打的男子，目前被打民眾也尚未提出告訴。

錦秀社區擋土牆2022年曾崩裂做過裂縫修補

錦秀社區擋土牆2022年曾崩裂做過裂縫修補

新店擋土牆崩落毀住家　91人連夜打包提前撤離逃劫

新店擋土牆崩落毀住家　91人連夜打包提前撤離逃劫

毒犯發現被跟監失控衝上人行道　3落網1逃逸

毒犯發現被跟監失控衝上人行道　3落網1逃逸

多元計程車胎紋近乎磨平　女沒繫安全帶拋飛慘死

多元計程車胎紋近乎磨平　女沒繫安全帶拋飛慘死

關鍵字：

新店多元計程車傷害

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

即／大雨特報又來！6縣市最新警戒

誤食「非洲豬瘟食物」會怎樣？　衛福部、農業部一次解答

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面