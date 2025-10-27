恐怖乘客勒頸狠揍運將！嗆聲「打一拳賠1000」...囂張畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區今（27）日凌晨發生一起計程車司機遭乘客毆打案件。一名葉姓多元計程車司機載送一名酒醉的陳姓男子返家，因行駛山路時不自覺的搖頭動作，竟引發醉男不滿，怒嗆後揮拳攻擊再勒住司機脖子，造成司機嘴角受傷流血。事後醉男囂張表示「打一拳賠1000元」，到派出所時更加碼願賠2萬元，司機不接受，堅持提告傷害。

▼喝醉的陳男對葉姓司機揮拳毆打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

27日凌晨1時許，35歲的葉姓男子駕駛多元計程車，在新店區永業路口搭載37歲的陳姓男子準備返家。在行駛至新潭路時，山路崎嶇難開，葉姓司機在駕駛時不自覺地出現搖頭動作，沒想到這舉動竟引起後座酒醉的陳男不滿。

陳男隨即怒嗆：「你是在搖什麼頭！」葉姓司機回覆：「山路難開，我搖頭又沒講話。」此話更讓陳男火大，開始飆罵三字經，隨後動手攻擊。先是徒手攻擊葉男的臉部，再勒住他的脖子，造成葉男嘴角流血受傷。

然而，更令人氣憤的是，施暴後的陳男竟向司機表示：「打一拳賠1000元。」葉姓司機更怒，決定直接將車開到轄區頂城派出所報案。到了派出所後，陳男又改口說要賠償2萬元，但葉姓司機仍不接受私下和解，堅持提出傷害告訴。警方訊後將陳男依傷害罪嫌函送台北地方檢察署偵辦。

▼喝醉的陳男對葉姓司機揮拳毆打，隨後再勒住葉姓司機脖子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼葉姓司機嘴角受傷流血 。（圖／記者陳以昇翻攝）