醫師林思宏爭議再+1！詐保案還在審　又爆燒肉店打人嗆：我禾馨的

▲禾馨集團診所涉助產婦詐商業保險，前營運長林思宏遭起訴，本案仍在審理。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏爭議不斷，今年2月又捲入鬥毆風波，他在台北市一家韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌4名客人講話太大聲，竟情緒失控掐住對方脖子、揮拳毆人，還飆罵「幹X娘」等不雅字眼，並嗆稱「我是禾馨集團的」。全案經台北地檢署偵辦後，因雙方達成和解、被害人撤告，最終以不起訴處分結案。

根據不起訴書指出，事件發生在今(2025)年2月9日晚間8時許，林思宏在大安區市民大道一間燒肉店用餐，因音量問題與鄰桌4名客人爆發口角，他不滿上前掐住一名男子頸部，並揮拳打向另一名男子臉部，過程中不斷爆粗口辱罵。4名被害人事後氣憤報警提告，指控他涉傷害、恐嚇及妨害名譽等罪。檢方偵辦後認為，雙方已就傷害、公然侮辱部分和解，嗆稱「我是禾馨集團的」難認構成恐嚇，因而全案不起訴。

▲禾馨醫療集團前營運長林思宏2023年涉酒駕，連發3文道歉。（圖／記者黃哲民攝）

事實上，林思宏爭議纏身，2021年間遭控造假名冊，讓65名非醫事人員優先接種COVID-19疫苗，其中42人還是前立委高嘉瑜前男友林秉樞安插的親友團，被依偽造文書罪判拘役120天、得易科罰金、緩刑2年定讞。2022年林又因涉嫌指示旗下5家診所偽造產婦診斷證明，協助孕婦詐領保險金高達6700萬元，遭檢方起訴，目前仍在北院審理中。2023年4月，林思宏因酒駕被逮，酒測值高達0.62毫克，遭判刑3月、得易科罰金、緩刑2年，並須支付公庫20萬元及提供30小時義務勞務，當時他也宣布辭去禾馨集團所有行政職務，未料今年又在燒肉店與人大打出手。