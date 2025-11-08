國3掉落金屬片！柳營段17車閃避不及輾壓　釀4車連環撞4傷

▲國道3號南向322.8公里柳營路段，有不明車輛沿途掉落金屬物品，造成17輛自小客車閃避不及輾壓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

國道3號南向322.8公里柳營路段，昨（7）日晚間有不明車輛沿途掉落金屬物品，造成17輛自小客車閃避不及輾壓，其中有1輛自小客車失控，與另3輛自小客車發生碰撞，共造成4人受輕傷。

國道警方指出，7日21時20分許，不明車輛行駛於國道3號南向322.5至330公里路段，沿途掉落疑車輛避震系統連結葉片彈簧金屬物品於車道上，造成17輛車閃避不及輾壓而肇事。其中有1輛自小客車因輾壓掉落物致失控，再與另3輛自小客車發生碰撞，共造成4人受輕傷，各車駕駛無飲酒情形。

國道警方表示，將調閱該路段CCTV影像及相關資訊，追查該掉落物品之肇事車輛，並通知車主到案說明。呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，行車前務必檢查車輛狀況，以避免車輛發生爆胎或故障。

依據道路交通管理處罰條例第30-1條規定：汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人新臺幣一千元以上六千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。前項情形，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

裝載物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故，危害自身及其他用路人之安全，如有違反可依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，處汽車駕駛人三千元以上一萬八千元以下罰鍰，因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。