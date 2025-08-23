羅明才反罷之夜遭鬧場！吃屎哥衝舞台撒冥紙　警將依2法送辦

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

國民黨立委羅明才昨(22日)晚間於新店馬公體育館舉行反罷免選前之夜，未料卻遭到網紅「吃屎哥」鬧場，突然衝上前朝舞台撒冥紙、大喊「國民黨賣台」，立即遭到現場人員壓制，引起一陣騷動。新店分局警方指出，當下立即將鬧事的游男(33歲)帶回，目前正在詢問其動機，將以集會遊行法第5條以及社會秩序維護法第68條函送辦理。

▲新店立委羅明才反罷免之夜，遭吃屎哥撒冥紙鬧場。（圖／記者陸運陞翻攝）

823第二波大罷免投票在即，被罷免人羅明才於新店馬公體育館舉行「反罷免選前之夜」，並請國民黨主席朱立倫、台北市副市長李四川、多名藍營議員到場站台。

未料正當羅明才在發表談話時，網紅「吃屎哥」突然衝到舞台前，並從包包中拿出預藏的冥紙猛力朝舞台撒出，同時高喊「羅明才賣台、國民黨賣台」，當場遭現場人員包圍壓制；而羅明才見狀後也未顯露慌忙，而是立即勸說，「沒關係，這個是民主，欸欸欸不要不要，我們展現民主吼。」

據悉，游男遭帶離時情緒仍然相當激動。新店分局警方指出，羅明才依法申請並舉辦反惡罷之夜活動，未料晚間9時01分遭游男衝至舞台前撒冥紙，現場維安警力立即將其壓制並帶返碧潭派出所，目前刻正詢問其動機，並以集會遊行法第5條以及社會秩序維護法第68條函送辦理。