滴管餵毒迷姦傳播妹害暴斃　「家中務農」淫魔盼交保被打臉

▲王男自稱宮廟總幹事，社群媒體上的身影相當活躍。（圖／民眾提供）



記者郭玗潔／台中報導

台中市一名王男涉以「滴管餵毒」傳播妹A女後，在摩鐵內性侵她，事後A女因服用藥物過量暴斃死亡。據了解，王男以類似手法對多名傳播妹下藥，受害人至少5人，警方更在他手機內搜出大量迷姦照片、影片。全案經檢方偵結，依強制性交致死、藥事法等罪將王起訴，王近期羈押期滿，遭法院延長羈押2月，王男提出抗告被駁回。

據悉，王男（43歲）是台中人，自稱是山線某宮廟總幹事，被挖出多張身著宮廟背心照片，相當活躍。檢警追查，王男跟死者A女在今年2月以12小時2萬元代價相約喝酒作樂，竟約對方使用毒咖啡包，趁A女意識不清之際，逼迫A女口交、強制性交，甚至拿手機錄影。

隔月，再度也相同價格要約A女飲酒作樂，結果王男為了確保A女意識不清，竟以「滴管餵毒」強逼女子施用毒咖啡包，再進行性侵犯行，結果A女疑因服藥過量無呼吸心跳，王男沒馬上叫救護車，等到事發後數小時才跟櫃檯人員求救，涉案重大遭收押禁見。

A女死亡後，消息在圈內傳開，許多友人、同事替A女抱不平，20多人在網上揭露王男惡行，不少人看見王男長相後，立刻聯想到曾經碰過王男，「坐他的台就會神智不清！」，控訴王男常以相同手法迷姦被害人。

A女好友強調，王男手機被警方查到大量迷姦照片影片，甚至有被害人不曉得自己有遭受侵犯，直到去做筆錄才知道此事，受到嚴重創傷。很多人在檢討被害者，稱為何「赴約2次」等等，但是死者並不曉得第一次有遭迷姦，還是王男手機遭搜出影像，事情才曝光。

本案經檢方偵結後，認定王男涉犯對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死、藥事法等罪嫌重大，先前起訴在案，全案預計由國民法官審理，但因涉及性侵案件，為不公開審理。王男近日羈押期滿，遭法院延長羈押2月。



▲王男餵毒迷姦害死傳播妹消息傳開，許多受害者控訴「坐他的台就會神智不清」。（圖／民眾提供）

王男提出抗告表示，他有意願與被害人家屬和解，而且他務農為生，與家庭關係緊密，沒有逃亡之虞，強調起訴書內只有1名被害人、1名被告，又為密室犯罪，沒有其他證人可供串證，他並沒有爭執犯罪事實，僅爭執法律要件，因而傳喚證人也是傳喚鑑定毒物專家，並沒有串證可能，就算真的認為他可能逃亡，也能改使用配戴電子腳鐐、限制住居、定期至派出所報到與具保等手段替代，請求撤銷原裁定。

不過法官認為，王男供述前後略有不一，有避重就輕的情形，且本案為國民法官法案件，還在進行審前協商程序，檢察官、王男或律師仍有傳喚證人到庭交互詰問的可能，自然有避免串證的必要，而且王男涉犯罪行為最輕本刑10年以上徒刑，有逃亡可能，有繼續羈押之必要性，認為裁定他自10月7日起延長羈押2月合理，駁回抗告。