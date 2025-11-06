　
社會 社會焦點 保障人權

航空淫狼性侵醉學姐！手指抹同事臉炫耀：摸到了　二審結果出爐

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園航空業陳姓男子指侵學姐，二審被判3年4月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園從事航空業的陳姓男子與同事等人到酒吧飲酒，之後又到友人住處聊天續攤，陳竟趁其中一名學姐酒醉進房休息時，強行對她指侵得逞，事後還用剛剛犯罪的手指，觸碰其他男同事臉頰，炫耀喊「摸到了」，被學姐告上法院。全案上訴台灣高等法院後，合議庭法官依陳犯強制性交罪，判3年4月徒刑，可上訴。

裁判書指出，陳男與被害學姐同為某航空公司員工，2022年元旦連假期間，兩人與同事在桃園蘆竹酒吧聚會後，轉往同事住處續攤。期間，被害學姐因酒醉不適進房休息，1月3日凌晨4時30分左右，陳男趁機溜入房間，不顧學姐用手推拒，以手指性侵得逞，事後下樓與其他同事會合時，還以手指觸碰同事臉頰喊「摸到了」。

被害學姐因顧及職場關係，起初選擇隱忍，但在2023年「#MeToo」運動興起後，決定追究陳男責任，並向陳男傳訊質問「你都沒想過要為你去年指侵我的事情道歉？」

陳男則坦承後悔，回訊稱「學姐，一直都有，我也很後悔那天喝多做傻事更覺得很可惜，因為我們以前也一起玩過」、「真的很對不起」；但被害人提告後，陳卻翻供稱雖有對學姐親吻、摸胸，但沒有性侵。

屋主則作證，陳男犯案後下樓以指腹摸另外一名同事臉頰的舉動，讓他一看就知道有不對勁的事發生，那是因為他們有共同朋友，曾經手沾女性體液還觸摸他人臉頰，自此成為男性朋友間的「嬉鬧哏」，因此他看到陳男下樓以指腹摸另外一名同事臉頰，便意會到陳男是在暗示「手上沾有學姐的體液」。

法官檢視眾人證詞和相關證據，根判定陳男犯行屬實，且未坦承罪行或賠償損失，依陳犯強制性交罪，處4年2月徒刑；全案上訴到台灣高等法院後，法官改判陳3年4月，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃園航空業性侵法院判決

