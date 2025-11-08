28萬「翡翠金剛杵」一摔就斷！300元假貨騙女3000萬　老公氣到中風

▲藏傳佛教法器。示意圖根本文無關。（示意圖／記者葉國吏攝）

記者葉國吏／綜合報導

新竹一名75歲婦人因誤信購買昂貴藝術品能抵稅，落入假珠寶詐欺集團設下的圈套，花費3132萬元購入131支「翡翠金剛杵（金剛杵是佛教密宗的法器）」，每支定價高達28萬8千元。事後她發現自己買到的是劣質石材，丈夫更因此氣到中風。主嫌齊國鈞遭判刑4年5月。

根據判決書指出，婦人平時收藏骨董字畫，詐欺集團得知她有出售變現的需求後，安排通緝犯王皓平假名接觸她，聲稱能幫忙處理藏品。王男與主嫌齊國鈞以「節稅」為由誘導婦人購買高價珠寶，並出示虛假報告聲稱可用負債抵稅，取得她的信任。隨後，齊國鈞提供131支「翡翠金剛杵」，實際上每支僅值300元，卻以每支28萬8千元售予婦人。

婦人於去年6月購買後才發現受騙。她掏空積蓄並抵押不動產支付款項，買回的翡翠一掉在桌上就斷裂，才意識到是假貨。檢方介入調查後，齊男被拘提並遭羈押，而王皓平則趁機搭機潛逃出境，至今下落不明。

法官認定齊國鈞及同伙楊景彥等人精心策劃詐騙行為，使用虛假鑑定報告及假交易等手法，導致婦人家庭陷入困境，丈夫因氣憤而中風。齊男被判刑4年5月並沒收犯罪所得2912萬元及130支假翡翠，楊男則判刑2年10月。