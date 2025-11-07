　
地方 地方焦點

鳳凰颱風來襲　台電嘉義區處全面啟動防災措施

▲▼ 台電嘉義區處啟動防颱整備機制，提前部署守護供電安全 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

依據中央氣象署及各國氣象機構預測，鳳凰颱風侵台機率大幅提升。台電嘉義區營業處已於第一時間啟動防颱整備機制，全面盤點人力、物資與設備，並要求所屬各部門於風雨來臨前完成線路特別巡視、設備點檢及樹木修剪等各項防颱措施，確保颱風期間供電穩定與民眾安全。

嘉義區處表示，已責成轄內各服務所及巡修單位成立防颱應變小組，針對沿海、低窪及高風險地區加強巡查，提前排除可能影響供電安全的風險因子。同時，也配合地方政府啟動防災通報及支援機制，確保災情發生時能即時掌握現場狀況、迅速應變處理。

為減少強風豪雨期間設備受損風險，嘉義區處已完成搶修人力、通訊設備、車輛機具與物料整備，確保災後可立即投入搶修。許墩貴處長特別提醒，再生能源設置者應加強固定太陽能板等發電設備；沿海養殖業者亦應檢查水閘門、抽水設備及發電機功能，防範因風雨造成災損。

同時，呼籲商家與民眾提前做好防颱準備，檢查廣告招牌是否加裝漏電斷路器，以免因潮濕漏電導致危險。抽水站、醫療院所、通訊單位等重要設施，應預先備妥不斷電設備或發電機，以維持關鍵運作不中斷。

此外，台電配電線路自動化系統可即時偵測線路異常狀況，若社區大範圍停電，台電將自動掌握並立即派員搶修，民眾可耐心等候。若僅少數住戶停電，建議使用台電公司網站「颱風停復電資訊」專區或「台灣電力App」通報停電位置及情形；若不便使用網路，也可撥打1911客服專線或嘉義區處停電通報電話（05-2226711），將有專人提供協助。

針對可能發生的停電狀況，台電將依「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」原則進行復電，並優先恢復運輸、自來水及通信等公用設施。嘉義區處提醒，颱風期間如發現電線掉落或外露，務必保持安全距離並立即通報台電，切勿自行處理，以免發生觸電意外。

台電嘉義區營業處表示，將密切關注鳳凰颱風動態，視天候與災情變化即時調整防災應變作業，秉持「預防優先、快速處置」原則，全面強化防護措施，確保嘉義地區供電安全穩定，與地方政府及民眾共同防範颱風災害，守護家園平安。

關鍵字：

台電嘉義區處供電安全防災應變鳳凰颱風

