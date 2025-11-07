　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鄭明典揭鳳凰「大角度北轉」原因　一圖解釋當颱風遇冷高壓

▲▼鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

▲鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

鳳凰颱風預估可能達到強颱等級，前氣象局長鄭明典發文解釋颱風遇到冷高壓的情況，透露鳳凰颱風會高角度北轉的原因。

鄭明典在臉書發文指出，當颱風碰上冷高壓，除了大家熟悉的「共伴效應」之外，颱風的路徑和強度也可能因此產生明顯改變。根據氣象專家王時鼎的統計分析，冷高壓的活躍程度與颱風的互動，決定了颱風的命運和走向。

首先，冷高壓的活躍通常象徵西風帶已南移，這也意味颱風多半會在北緯20度以南生成。當颱風逐漸逼近台灣，冷高壓南下或出海的情況可能直接影響颱風的強度和去向。如果此時颱風和冷高壓都非常強，甚至伴隨寒潮爆發，颱風會因為冷高壓的阻擋而迅速減弱，甚至完全消散。

▲▼鄭明典「當颱風遇到冷高壓」。（圖／翻攝臉書／鄭明典）

▲鄭明典「當颱風遇到冷高壓」。（圖／翻攝臉書／鄭明典）

若颱風本身較弱，或僅是熱帶性低氣壓，冷高壓中的乾冷空氣進入颱風系統，可能導致颱風減弱，並改變移動方向，朝西南或西南西的路徑行進。

以目前鳳凰颱風的預報情況來看，屬於「颱風強度較高，又恰逢高壓緩慢南下並逐漸移至海域，颱風可能受到高層槽線的影響，高角度轉向、往東北移動，甚至可能逐漸變性成溫帶氣旋。鄭明典表示，這也是鳳凰颱風預報充滿不確定性，因為還要觀察高層槽線和颱風路徑之間的互動關係。

11/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

今立冬！6禁忌一次看　3星座小心身體疾病
快訊／Toyz涉毒最終篇！持大麻被追訴　獲判不受理
鳳凰「大角度北轉」！　鄭明典一圖解釋原因
大谷翔平連3年奪銀棒獎！平超狂紀錄　國聯完整名單出爐
鳳凰颱風下週三、四穿越台灣　2因素「東西大不同」
古馬雅最大建築群竟是「宇宙地圖」　光學遙測驚人發現
道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

南門市場狂燒6小時！豬肉攤改賣薑母鴨又遇大火　損失慘況曝光

