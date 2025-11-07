護國神山戰鳳凰！最新各國路徑圖曝　顛峰強度登陸呂宋島

▲鳳凰颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）



記者葉國吏／綜合報導

鳳凰颱風來勢洶洶，各國最新預估路徑圖顯示，鳳凰颱風出呂宋島之後受到台灣「護國神山」的影響，強度會逐漸減弱，因此模擬路徑更分散、不確定擴大。以氣象署目前資料顯示，鳳凰颱風在登陸呂宋島前會達到顛峰、強烈颱風的強度。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週日(7至9日)「東北季風」減弱、水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣減弱、氣溫逐日漸升，為白天偏熱(各地區最高氣溫皆達30度以上)、早晚涼的天氣。今日各地區氣溫為：北部21至32度、中部21至34度、南部21至34度、東部21至32度。



下週一(10日)鳳凰外圍環流逐漸接近，東半部及北部的降雨逐漸增大。下週二、三(11、12日)各地慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，風雨的分布、模式仍在調整，需持續密切觀察。下週四白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。

▲鳳凰颱風的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽(左圖)；各別模擬路徑(細線)則顯示，北轉後模擬路徑更加分散，「不確定性」擴大。（圖／洩天機教室）

最新(6日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣(左圖)；各別模擬路徑(細線)則顯示，北轉後因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度空氣逸入，強度逐漸減弱，模擬路徑也因此更加分散，「不確定性」擴大。最新(6日20時)美國(GEFS)模式模擬更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑甚至轉往西南遠離(右圖)。

最新(7日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在登陸呂宋島前、強度達到顛峯(強烈)，將在台灣西南方海面北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在侵襲期間、仍有「暴風及大量降雨」的威脅，絕不可小覷。